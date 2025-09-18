МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта

Фотография для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина РФ, созданная с помощью нейросетей, может стать причиной отказа в выдаче документа. Об этом сообщили в четверг в управлении по вопросам миграции МВД, пишет ТАСС.
В ведомстве рассказали, что в социальных сетях стали советовать создавать фото на паспорт с помощью нейросетей. Это нужно для того, чтобы получить безупречное фото для документа.
«Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается», — говорится в сообщении ведомства.
Отказ в выдаче паспорта в таком случае не предусматривает возврат госпошлины. За восемь месяцев этого года в выдаче и замене паспорта по различным основаниям было отказано 3900 заявителям, отмечает МВД.