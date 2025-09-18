Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»

«Иногда перемены приходят не с громким заявлением, а с чем-то странным, даже нелепым. Человек вдруг начинает смеяться — и больше не может остановиться. Мы рассказываем историю о том, как сбой может обнажить что-то настоящее, а за суровой маской может оказаться не пустота, а давно забытая близость к себе. Это кино про то, что случается, когда человек больше не играет, а начинает жить», — отметил режиссер Владимир Котт.