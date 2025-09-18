Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»

Компания «НМГ Кинопрокат» представила первый официальный тизер фильма «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым в главной роли. Премьера запланирована на 5 февраля 2026 года.
В центре сюжета — популярный актер боевиков Дмитрий (Евгений Цыганов), известный своим суровым выражением лица. Он получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея (Сергей Гармаш) сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия (Степан Девонин) гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается и смеется.
Идея картины родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха. Уже на этапе разработки сценария создатели понимали, что исполнителем главной роли должен стать Евгений Цыганов — актер, которого никто не видел в кадре смеющимся.
В актерский состав также вошли Ирина Пегова и Анастасия Красовская. В фильме впервые снимается сын Евгения Цыганова Андрей, который играет сына главного героя. Съемки ленты проходили в Москве и Туле.
«Иногда перемены приходят не с громким заявлением, а с чем-то странным, даже нелепым. Человек вдруг начинает смеяться — и больше не может остановиться. Мы рассказываем историю о том, как сбой может обнажить что-то настоящее, а за суровой маской может оказаться не пустота, а давно забытая близость к себе. Это кино про то, что случается, когда человек больше не играет, а начинает жить», — отметил режиссер Владимир Котт.