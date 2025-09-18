Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу

Спрос на книги про дружбу и общение в России вырос на 20% за восемь месяцев, а в приложении для знакомств девушки стали чаще искать приятелей, а не отношения. Это выяснили книжный сервис «Строки» и дейтинг-приложение Mamba. Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».
По данным «Строк», больше всего такую литературу читают пользователи до 25 лет, среди них спрос вырос на 17%. Миллениалы также заинтересованы в поиске друзей: в 2025 году они на 11% чаще интересовались книгами о построении крепких приятельских отношений.
Самой популярной книгой в этой тематике стала «Как взрослым найти друзей» Адриана Фоксворта, на втором месте оказалось «Корейское искусство общения. Как находить подход к любому собеседнику и строить прочные отношения» Чон Хын Су, а на третьем — «Бережно к себе и другим. Как найти друзей, счастье и смысл жизни» Рэйчел Миллер. Замыкают топ-5 «С тобой интересно! Как перестать беспокоиться о том, что о тебе подумают, и найти друзей» Бриджит Флинн Уокер и «Где найти друзей и как с ними дружить?» Рамиля Аббязевича Хисомидинова.
Mamba выяснила, что в 2025 году девушки поколения Z (18–25 лет), которые живут в крупных городах России, стали чаще искать в приложении дружбу и позитивное общение. У них такая цель встречается на 18% чаще, чем у ровесников-мужчин. Мужчины-зумеры по-прежнему выбирают флирт и свидания как основную цель регистрации.
Миллениалы обоих полов (26–40 лет) больше ориентированы на серьезные отношения и семью. В регионах доля пользователей поколения Z тоже больше заинтересована в романтике.