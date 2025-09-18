Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Стефани Майер раскрыла, что выбрала бы оборотня, а не вампира
«Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на третий сезон
Фонд «Антон тут рядом» и центр Scan представят работы художников с аутизмом на аукционе
Организаторы захотели отменить концерт The Weeknd в Казахстане
В Италии одобрили закон, регулирующий использование ИИ
В Zoom появятся фотореалистичные ИИ-аватары для видеозвонков
Мэрайя Кэри выпустила мерч с мемом про себя
Евгений Цыганов в роли звезды боевиков в дебютном тизере комедии «Человек, который смеется»
МВД: фото, созданное нейросетью, может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу

Фото: pixabay.com

Спрос на книги про дружбу и общение в России вырос на 20% за восемь месяцев, а в приложении для знакомств девушки стали чаще искать приятелей, а не отношения. Это выяснили книжный сервис «Строки» и дейтинг-приложение Mamba. Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».

По данным «Строк», больше всего такую литературу читают пользователи до 25 лет, среди них спрос вырос на 17%. Миллениалы также заинтересованы в поиске друзей: в 2025 году они на 11% чаще интересовались книгами о построении крепких приятельских отношений.

Самой популярной книгой в этой тематике стала «Как взрослым найти друзей» Адриана Фоксворта, на втором месте оказалось «Корейское искусство общения. Как находить подход к любому собеседнику и строить прочные отношения» Чон Хын Су, а на третьем — «Бережно к себе и другим. Как найти друзей, счастье и смысл жизни» Рэйчел Миллер. Замыкают топ-5 «С тобой интересно! Как перестать беспокоиться о том, что о тебе подумают, и найти друзей» Бриджит Флинн Уокер и «Где найти друзей и как с ними дружить?» Рамиля Аббязевича Хисомидинова.

Mamba выяснила, что в 2025 году девушки поколения Z (18–25 лет), которые живут в крупных городах России, стали чаще искать в приложении дружбу и позитивное общение. У них такая цель встречается на 18% чаще, чем у ровесников-мужчин. Мужчины-зумеры по-прежнему выбирают флирт и свидания как основную цель регистрации.

Миллениалы обоих полов (26–40 лет) больше ориентированы на серьезные отношения и семью. В регионах доля пользователей поколения Z тоже больше заинтересована в романтике.

