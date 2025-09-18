Среди российских зумеров вырос интерес к книгам про дружбу

Самой популярной книгой в этой тематике стала «Как взрослым найти друзей» Адриана Фоксворта, на втором месте оказалось «Корейское искусство общения. Как находить подход к любому собеседнику и строить прочные отношения» Чон Хын Су, а на третьем — «Бережно к себе и другим. Как найти друзей, счастье и смысл жизни» Рэйчел Миллер. Замыкают топ-5 «С тобой интересно! Как перестать беспокоиться о том, что о тебе подумают, и найти друзей» Бриджит Флинн Уокер и «Где найти друзей и как с ними дружить?» Рамиля Аббязевича Хисомидинова.