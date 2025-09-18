Интернет-коуча Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова, рассказал «Ведомостям» генпродюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров. Актриса известна по сериалу «Измены», фильмам «Елена» и «Географ глобус пропил».
По сюжету, Мила Гоноровская, притворяясь психологом, успешно продает в интернете свои тренинги, обещая клиентам решить все их проблемы. Впоследствии на нее заводят уголовное дело. Другие подробности шоу неизвестны.
Прототипом героини стала осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег Елена Блиновская. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима
Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр Premier снимет фильм о группе «Сектор Газа». Картина выйдет на экраны в 2026 году. Ее режиссером выступил Владимир Щегольков. Сценарий написал Дмитрий Лемешев, известный по работе над «Королем и Шутом».