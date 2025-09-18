Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
«Кинопоиск» показал трейлер мультфильма «Принц Галактики» от соавтора «Смешариков»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдэй»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября
Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку

Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Интернет-коуча Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова, рассказал «Ведомостям» генпродюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров. Актриса известна по сериалу «Измены», фильмам «Елена» и «Географ глобус пропил».

По сюжету, Мила Гоноровская, притворяясь психологом, успешно продает в интернете свои тренинги, обещая клиентам решить все их проблемы. Впоследствии на нее заводят уголовное дело. Другие подробности шоу неизвестны.

Прототипом героини стала осужденная за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег Елена Блиновская. Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр Premier снимет фильм о группе «Сектор Газа». Картина выйдет на экраны в 2026 году. Ее режиссером выступил Владимир Щегольков. Сценарий написал Дмитрий Лемешев, известный по работе над «Королем и Шутом».

Расскажите друзьям