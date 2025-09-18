Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр Premier снимет фильм о группе «Сектор Газа». Картина выйдет на экраны в 2026 году. Ее режиссером выступил Владимир Щегольков. Сценарий написал Дмитрий Лемешев, известный по работе над «Королем и Шутом».