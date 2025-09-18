Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
Соавтор «Смешариков» представил сайфай-мультсериал для взрослых «Принц Галактики»

Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» представил трейлер анимационного сериала «Принц Галактики». Режиссером и сценаристом проекта в жанре взрослой анимации выступает Алексей Лебедев, один из соавторов «Смешариков», сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Премьера первых двух эпизодов состоится на фестивале «Новый сезон» 20 сентября. Позже серии будут выходить на онлайн-платформе в подписке «Яндекс Плюс», график выхода будет объявлен позднее. 

Видео: «Кинопоиск»

В центре сюжета — семья Пардоновых, которой постоянно не везет. Отец семейства, и по совместительству сотрудник полиции, Родион то и дело задерживает невинных граждан, за что потом испытывает чувство вины, а его супруга Лида, пытаясь помочь пациентам в поликлинике, лишь увеличивает количество несчастных случаев. Дочери Сирене и сыну Юрику невезение тоже передалось по наследству. «Неудачники» живут с отцом Лиды — Аркадием Степановичем, который считает себя самым умным и предприимчивым.

Когда Пардоновых внезапно похищает летающая тарелка, они узнают, что наследуют целую планету Гэпос, и решают, что наконец выиграли джекпот. Однако скоро выясняется, что наследство — кульминация их невезения. На планете вспыхивает бунт местных жителей, и теперь семейству приходится спасаться бегством от наемных убийц, присланных со всей Галактики. В этой борьбе к ним присоединяются антропоморфный робот Кики и киборг-дельфин Дели. Они знают все об изнанке галактического устройства, бюрократии и теневых делах. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний, чтобы Пардоновы могли вернуть себе планету Гэпос и просто выжить.

Роли озвучили Андрей Левин, Владимир Маслаков, Михаил Хрусталев, Сергей Мардарь, Ольга Белинская, Светлана Кузнецова, Максим Сергеев, Иван Чабан, Игорь Яковель, Алексей Лебедев. Продюсеры проекта — Илья Попов и Алексей Лебедев. 

