«Кинопоиск» показал трейлер мультфильма «Принц Галактики» от соавтора «Смешариков»

Когда Пардоновых внезапно похищает летающая тарелка, они узнают, что наследуют целую планету Гэпос, и решают, что наконец выиграли джекпот. Однако скоро выясняется, что наследство — кульминация их невезения. На планете вспыхивает бунт местных жителей, и теперь семейству приходится спасаться бегством от наемных убийц, присланных со всей Галактики. В этой борьбе к ним присоединяются антропоморфный робот Кики и киборг-дельфин Дели. Они знают все об изнанке галактического устройства, бюрократии и теневых делах. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний, чтобы Пардоновы могли вернуть себе планету Гэпос и просто выжить.