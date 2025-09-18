Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу

Ray-Ban Display оснащены сенсорной панелью на дужках и голосовым управлением. В комплекте идет браслет Neural Band, который считывает электрические импульсы предплечья и позволяет управлять интерфейсом в линзе с помощью жестов. Браслет распознает привычные движения ― сжатие пальцев, свайпы, касания и повороты, а еще он позволяет управлять виртуальным джойстиком при помощи большого пальца. Позже в этом году обещают добавить возможность рукописного ввода пальцем.