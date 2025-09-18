Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу

Meta* представила на конференции в Калифорнии три модели «умных» очков. Главным событием стала презентация Ray-Ban Display ― первых очков с проекционным дисплеем от крупного бренда после неудачного опыта Google Glass.

Дизайн новинки напоминает классические Wayfarer, но при этом очки оснащены камерой, динамиками и микрофоном. Экран появляется лишь при взаимодействии с устройством и не виден снаружи. При работе камеры включается LED-индикатор, который предупреждает о съемке окружающих. 

Цветной дисплей проецируется на внутреннюю поверхность правой линзы и как будто парит ниже линии взгляда пользователя. Он может отображать текст, изображения и видеозвонки. Очки способны показывать субтитры или перевод речи в реальном времени, управлять музыкой, прокладывать маршрут и  рассказывать о достопримечательностях. 

Ray-Ban Display оснащены сенсорной панелью на дужках и голосовым управлением. В комплекте идет браслет Neural Band, который считывает электрические импульсы предплечья и позволяет управлять интерфейсом в линзе с помощью жестов. Браслет распознает привычные движения ― сжатие пальцев, свайпы, касания и повороты, а еще он позволяет управлять виртуальным джойстиком при помощи большого пальца. Позже в этом году обещают добавить возможность рукописного ввода пальцем. 

Meta Ray-Ban Display поступят в продажу в США с 30 сентября по цене от 799 долларов. В Великобритании, Франции, Италии и Канаде новинка появится в начале 2026 года. 

Две другие модели очков ― Meta Ray-Ban Gen 2 и Oakley Meta Vanguard ― тоже оснащены камерой, микрофоном, наушниками и позволяют общаться с ИИ голосом, но в них нет экрана. Ray-Ban Gen 2 уже доступны в продаже и стоят от 349 долларов. Продажи Oakley Meta Vanguard начнутся 21 октября, цена — 499 долларов.

*  Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

