Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
«Кинопоиск» показал трейлер мультфильма «Принц Галактики» от соавтора «Смешариков»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдэй»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября
Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку

Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него

Фото: онлайн-кинотеатр Premier

Племянник солиста «Сектора Газа» Юрий Япрынцев в разговоре с изданием «Подъем» назвал Никиту Кологривого не похожим на Юрия Хоя.

«Голос, конечно, не похож. И на лицо тоже. Может, потом его загримируют получше и прическу сделают, а сейчас как‑то — ну, не Хой это. Пока это как будто человек просто перепевает „Сектор Газа“. О фильме, честно говоря, я ничего не знаю. Этим больше занимается его дочь Ирина», — сказал Япрынцев.

Ирина Клинских, в свою очередь, сказала изданию «Подъем», что ничего «пока комментировать не может». Кологривый появился в образе музыканта в тизере фильма, посвященного группе. Картину анонсировал продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров. По его словам, в прокат она может выйти уже в следующем году.

Лента расскажет о судьбе и творчестве лидера «Сектора Газа», чье настоящее имя было Юрий Клинских. Она представит разные этапы в жизни артиста: от начала его карьеры в Воронеже до известности по всему бывшему СССР в девяностых.

Расскажите друзьям