Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него

Племянник солиста «Сектора Газа» Юрий Япрынцев в разговоре с изданием «Подъем» назвал Никиту Кологривого не похожим на Юрия Хоя.
«Голос, конечно, не похож. И на лицо тоже. Может, потом его загримируют получше и прическу сделают, а сейчас как‑то — ну, не Хой это. Пока это как будто человек просто перепевает „Сектор Газа“. О фильме, честно говоря, я ничего не знаю. Этим больше занимается его дочь Ирина», — сказал Япрынцев.
Ирина Клинских, в свою очередь, сказала изданию «Подъем», что ничего «пока комментировать не может». Кологривый появился в образе музыканта в тизере фильма, посвященного группе. Картину анонсировал продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров. По его словам, в прокат она может выйти уже в следующем году.
Лента расскажет о судьбе и творчестве лидера «Сектора Газа», чье настоящее имя было Юрий Клинских. Она представит разные этапы в жизни артиста: от начала его карьеры в Воронеже до известности по всему бывшему СССР в девяностых.