Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»

В Ванкувере началась работа над третьим фильмом серии «Camp Rock». С момента выхода последней части прошло уже 15 лет. Братья Джонас поделились видео и фото со съемок фильма.
Джо, Ник и Кевин сняли ностальгический ролик, в котором воссоздали культовую сцену из первой части. Они обыграли диалог, в котором их персонажи не хотят возвращаться в летний лагерь.
Ник Джонас во время съемок отметил свой день рождения: 16 сентября музыканту исполнилось 33 года. Съемочная группа поздравила его тортом со свечами. Во время работы над первой и второй частью Ник тоже праздновал прямо на площадке — но тогда ему исполнялось 15 и 17 лет соответственно.
В «Camp Rock 3» группа Connect 3 — ее составляют братья Джонас — готовится отправиться в масштабный тур, но внезапно остается без артиста на разогрев. Выросшие музыканты возвращаются в летний лагерь, чтобы найти новую восходящую звезду. В «Camp Rock 3» Братья Джонас и Деми Ловато не только вернутся к своим ролям, но и выступят в качестве исполнительных продюсеров.
«Camp Rock: Музыкальные каникулы» (2008) и «Camp Rock-2: Отчетный концерт» (2010) — культовые фильмы Disney Channel о музыкальном лагере для подростков. Главная героиня Митчи (Деми Ловато) готовится к финальному выступлению смены, параллельно развивается ее история любви с известным певцом Шейном Греем (Джо Джонас). В финальной сцене первой части Митчи и Шейн исполняют песню «This Is Me». Сразу после выхода «Camp Rock: Музыкальные каникулы» стал вторым по популярности фильмом Disney, уступив только «Классному мюзиклу-2».
Ностальгия по «Camp Rock» не ограничилась съемочной площадкой. 10 августа Деми Ловато и братья Джонас исполнили песни из фильма на первом концерте тура «Jonas20». Джо начал вечер с сольной композиции «Gotta Find You», а затем пригласил на сцену Ловато. Вместе они исполнили хиты «This Is Me» и «Wouldn’t Change a Thing».
Пару дней спустя братья Джонас уже обсуждали «Camp Rock» на шоу «Hot Ones», в котором участники пробуют острые крылья и отвечают на вопросы. В один из моментов Джо попросили показать последнюю заметку в его телефоне — и там значилось: «Прочесть „Camp Rock 3“». Кевин же рассказал, что показал своим дочерям — 11-летней Алене и 8-летней Валентине — «Camp Rock» и их реакция оказалась далека от восторга. «Они никогда не видели фильм полностью, а тут посмотрели и сказали: „Ну… нормально“», — поделился Джонас.