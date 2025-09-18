Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Meta* представила умные очки с экраном, встроенным в линзу
Племянник Юрия Хоя назвал Никиту Кологривого не похожим на него
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей
На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдэй»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября
Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости

Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»

Фото: @nickjonas

В Ванкувере началась работа над третьим фильмом серии «Camp Rock». С момента выхода последней части прошло уже 15 лет. Братья Джонас поделились видео и фото со съемок фильма.

Джо, Ник и Кевин сняли ностальгический ролик, в котором воссоздали культовую сцену из первой части. Они обыграли диалог, в котором их персонажи не хотят возвращаться в летний лагерь.

Видео: @joejonas

Ник Джонас во время съемок отметил свой день рождения: 16 сентября музыканту исполнилось 33 года. Съемочная группа поздравила его тортом со свечами. Во время работы над первой и второй частью Ник тоже праздновал прямо на площадке — но тогда ему исполнялось 15 и 17 лет соответственно.

Видео: @nickjonas

В «Camp Rock 3» группа Connect 3 — ее составляют братья Джонас — готовится отправиться в масштабный тур, но внезапно остается без артиста на разогрев. Выросшие музыканты возвращаются в летний лагерь, чтобы найти новую восходящую звезду. В «Camp Rock 3» Братья Джонас и Деми Ловато не только вернутся к своим ролям, но и выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Видео: @joejonas

«Camp Rock: Музыкальные каникулы» (2008) и «Camp Rock-2: Отчетный концерт» (2010) — культовые фильмы Disney Channel о музыкальном лагере для подростков. Главная героиня Митчи (Деми Ловато) готовится к финальному выступлению смены, параллельно развивается ее история любви с известным певцом Шейном Греем (Джо Джонас). В финальной сцене первой части Митчи и Шейн исполняют песню «This Is Me». Сразу после выхода «Camp Rock: Музыкальные каникулы» стал вторым по популярности фильмом Disney, уступив только «Классному мюзиклу-2».

Ностальгия по «Camp Rock» не ограничилась съемочной площадкой. 10 августа Деми Ловато и братья Джонас исполнили песни из фильма на первом концерте тура «Jonas20». Джо начал вечер с сольной композиции «Gotta Find You», а затем пригласил на сцену Ловато. Вместе они исполнили хиты «This Is Me» и «Wouldn’t Change a Thing».

Пару дней спустя братья Джонас уже обсуждали «Camp Rock» на шоу «Hot Ones», в котором участники пробуют острые крылья и отвечают на вопросы. В один из моментов Джо попросили показать последнюю заметку в его телефоне — и там значилось: «Прочесть „Camp Rock 3“». Кевин же рассказал, что показал своим дочерям — 11-летней Алене и 8-летней Валентине  — «Camp Rock» и их реакция оказалась далека от восторга. «Они никогда не видели фильм полностью, а тут посмотрели и сказали: „Ну… нормально“», — поделился Джонас.

Расскажите друзьям