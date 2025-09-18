Братья Джонас поделились фото и видео со съемок третьей части «Camp Rock»

Пару дней спустя братья Джонас уже обсуждали «Camp Rock» на шоу «Hot Ones», в котором участники пробуют острые крылья и отвечают на вопросы. В один из моментов Джо попросили показать последнюю заметку в его телефоне — и там значилось: «Прочесть „Camp Rock 3“». Кевин же рассказал, что показал своим дочерям — 11-летней Алене и 8-летней Валентине — «Camp Rock» и их реакция оказалась далека от восторга. «Они никогда не видели фильм полностью, а тут посмотрели и сказали: „Ну… нормально“», — поделился Джонас.