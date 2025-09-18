В Москве продается кладовка за 17 млн рублей

Келлеры появились на московском рынке недвижимости около десяти лет назад. Сперва цена квадратного метра в них, как правило, доходила до 500–600 тыс. рублей за «квадрат». С тех пор цены поднялись в 2–3 раза ― до 1,3–1,5 млн.