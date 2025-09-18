Елену Блиновскую в сериале «Паучиха» сыграет Елена Лядова
В Москве продается кладовка за 17 млн рублей

Фото: Alex Tyson/Unsplash

Самая дорогая кладовая комната на первичном рынке жилья в Москве стоит 17 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Intermark Городская недвижимость» Дмитрия Халина.

Площадь самого дорогого келлера (помещения для хранения вещей вне квартиры на территории многоквартирного дома) ― 10 квадратных метров. За его цену можно купить трехкомнатную квартиру недалеко от станции «Текстильщики». 

«Сами кладовые дорожают вместе с квадратными метрами элитного жилья. Во многих проектах цены сегодня уже начинаются от 1 млн рублей за квадратный метр и достигают в проектах класса делюкс 1,8–2 млн рублей за квадратный метр», ― отметил эксперт.

Келлеры появились на московском рынке недвижимости около десяти лет назад. Сперва цена квадратного метра в них, как правило, доходила до 500–600 тыс. рублей за «квадрат». С тех пор цены поднялись в 2–3 раза ― до 1,3–1,5 млн.

По словам Халина, застройщики специально не предусматривают келлеры к каждой квартире, чтобы создать дефицит и повысить цены на них. Часто застройщики предлагают такие кладовки в качестве комплимента или вместо скидки при продаже дорогой квартиры.

