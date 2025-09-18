На Средиземном море начались съемки «Звездных войн» с Райаном Гослингом

Начались съемки десятой части «Звездных войн» — «Звездный истребитель». Режиссер картины Шон Леви опубликовал в соцсетях фотографию со съемок.
На изображении Райан Гослинг («Барби») и юный актер Флинн Грей («Шерлок и дочь») в потрепанной одежде дрейфуют на судне. Леви подписал фото: «Где-то в Средиземном море» и отметил локацию — Сардиния, Италия.
Действие «Звездного истребителя» развернется спустя пять лет после событий девятой части — «Скайуокер. Восход». Режиссер Шон Леви ранее работал над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Леви поделился: «Ходит много слухов — некоторые правдивы, другие нет. Это не приквел и не сиквел. Это новое приключение».
Сценарий к фильму написал Джонатан Троппер. Троппер и Леви уже работали сценарно-режиссерским дуэтом над «Проектом „Адам“» и «Дальше живите сами». Премьера фильма запланирована на 28 мая 2027 года.
Помимо Райана Гослинга и Флинна Грея в картине снимутся Миа Гот («Перл») и Мэтт Смит («Доктор Кто»). Последний исполнит роль антагониста. В 2018 году сообщалось, что Смит сыграет в предыдущей части «Звездных войн» — «Скайуокер. Восход», однако позже актер сообщил, что не появится в фильме. Неслучившуюся злодейскую роль он называл большим сдвигом в истории франшизы.