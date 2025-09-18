Известный американский рэпер Xzibit выступит в Москве 27 сентября в Лужниках на фестивале «Уличный драйв». Об этом появилась информация на сайте рэпера.
«Xzibit is back in Russia» — указано там. Кроме того, на сайт мероприятия добавили информацию про артиста (ранее отсутствовала). Теперь в его лайнапе Xzibit, Кипелов и Xolidayboy.
Ранее в Москве появились афиши «Уличного драйва». Это экстрим-фестиваль с акцентом на мотоспорт, который пройдет при поддержке департамента спорта Москвы. При этом официального подтверждения о приезде американского музыканта не было.
Элвин Натаниэль Джойнер, известный под сценическим псевдонимом Xzibit — американский рэпер, актер и телеведущий. C 1996 года выпустил восемь сольных альбомов. Вел программу «Тачку на прокачку» на MTV.