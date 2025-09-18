Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки
У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера
В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон
У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение
Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон
Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдэй»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября
Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба

Рэпер Xzibit выступит в Москве

Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Известный американский рэпер Xzibit выступит в Москве 27 сентября в Лужниках на фестивале «Уличный драйв». Об этом появилась информация на сайте рэпера.

«Xzibit is back in Russia» — указано там. Кроме того, на сайт мероприятия добавили информацию про артиста (ранее отсутствовала). Теперь в его лайнапе Xzibit, Кипелов и Xolidayboy.

Ранее в Москве появились афиши «Уличного драйва». Это экстрим-фестиваль с акцентом на мотоспорт, который пройдет при поддержке департамента спорта Москвы. При этом официального подтверждения о приезде американского музыканта не было.

Элвин Натаниэль Джойнер, известный под сценическим псевдонимом Xzibit — американский рэпер, актер и телеведущий. C 1996 года выпустил восемь сольных альбомов. Вел программу «Тачку на прокачку» на MTV.

