S7 заменила классическую форму бортпроводников капсульной коллекцией и включила в нее кроссовки

Фото: S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines представила новую форму бортпроводников. Дизайн разрабатывали так, чтобы одежда стала более удобной для сотрудников и позволила им выразить индивидуальность. С той же целью комфорта стюардессам разрешили надевать кроссовки вместо туфель на каблуке.

Новая форма напоминает капсульный гардероб, который позволяет комбинировать между собой элементы. Бортпроводницы могут составить из них до 17 различных образов, бортпроводники ― до 13.

Дизайн выполнен в темно-графитовом цвете с плавными зелеными линиями, которые выступают метафорой взлетной полосы. Авиакомпания отказалась от привычных для классической униформы деталей — фуражек, шейных платков и строгих воротничков. Вместо них в коллекции появились функциональные элементы, которые должны сделать форму более удобной. 

S7 Airlines
S7 Airlines
S7 Airlines
S7 Airlines
S7 Airlines

Главный акцент в женской линейке — платье полуприлегающего силуэта с контрастными кокетками. В мужской и женской капсулах представлены брюки, пиджаки, жилеты, лонгсливы, футболки и трикотажный халфзип из итальянской шерсти. Особое внимание уделили обуви: авиакомпания отходит от туфель в пользу кроссовок. 

Идея формы принадлежит команде S7 Airlines во главе с замгендиректора по маркетингу и PR Марией Филевой. Фэшн-консультантом выступил стилист Алексей Сухарев.  

«Я хотела создать для наших бортпроводников такую одежду, которую я бы с удовольствием носила в повседневной жизни сама. Поэтому я активно участвовала в ее создании на всех этапах подготовки. В процессе работы принимали участие не только приглашенные технологи и специалисты, но и непосредственно команда сотрудников S7 Airlines», ― отметила Филева. 

Материал формы состоит из шерсти, эластана и поливискозы, которые позволяют поддерживать температуру тела. По словам S7, бортпроводникам не придется менять униформу с летней на зимнюю, поскольку в ней не холодно в зимний сезон и не жарко в летний. Капсула отшита в Турции.

Коллекцию презентовали на ReFashion Business Campus в Красной Поляне, который организовали журналистка Ксения Собчак и основательница гастрономического фестиваля Gastreet Евгения Суфиянова.

S7 ― не первая российская авиакомпания, разрешившая стюардессам не надевать туфли на каблуках. В апреле 2024 года Smartavia первой в РФ добавила в женский комплект кеды. 

