У «Полиции Майами» Джозефа Косински появилась дата премьера

Фильм Джозефа Косински «Полиция Майами» выйдет в международный прокат 6 августа 2026 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Universal Pictures.
Сейчас идет кастинг в проект, а его съемки начнутся в следующем году. Как и предыдущие два блокбастера Косински ― «F1» и «Топ Ган: Мэверик», ― новая картина будет сниматься для Imax.
Фильм вдохновлен пилотным эпизодом и первым сезоном культового телесериала «Полиция Майами». Продюсируют картину Дилан Кларк («Бэтмен») и сам Косински. Сценарий написали Дэн Гилрой («Стрингер», «Бархатная бензопила») и Эрик Сингер ― давний соавтор Косински, работавший с ним над картинами «Топ Ган: Мэверик», «Дело храбрых».
Впервые о проекте стало известно в апреле 2025 года. По информации THR, режиссер работает над ним с прошлого года.
Сериал «Полиция Майами» выходил с 1984 по 1990 год. Он рассказывает о полицейских Сонни Крокетте и Рикардо Таббсе, которые работают под прикрытием в Майами, погружаясь в мир наркокартелей, контрабанды, коррупции и организованной преступности.
Крокетт изображает богатого плейбоя, живущего на яхте с крокодилом и водящего Ferrari, а Таббс — человека, прибывшего из Нью-Йорка, чтобы отомстить за брата, убитого наркоторговцами. Шоу стало символом эпохи неогламура и синтезаторной музыки, а также изменило представление о полицейских сериалах.