Шоу ведущего Джимми Киммела приостановлено из‑за его комментариев об убийстве Чарли Кирка

Американский телеканал ABC «на неопределенный срок» приостановил шоу популярного ведущего Джимми Киммела из‑за его комментариев об убийстве Чарли Кирка. Об этом сообщает The New York Times.
«Банда MAGA (от англ. „Make America Great Again“, так называют сторонников Дональда Трампа. — Прим. ред.) отчаянно пыталась представить парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них. И делала все возможное, чтобы заработать на этом политические очки», — сказал Киммел в выпуске шоу от 15 сентября.
Президент США назвал приостановку шоу Киммела «отличными новостями». «У Киммела ноль таланта и рейтинги хуже, чем у Кольбера (комик, которого ранее уволили с CBS, после критики Трампа), если это вообще возможно. Теперь остаются двое полных неудачников, Джимми и Сет (Джимми Фэллон и Сет Роген. — Прим. ред.), на „фейковом“ NBC. Их рейтинги также ужасны. Сделай это, NBC!» — написал политик в соцсети Truth Social.
В июле телеканал CBS закрыл шоу ведущего Стивена Кольбера, известного своей критикой президента. Тогда Трамп заявил, что следующим уволенным станет Киммел.