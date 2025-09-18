Шоу ведущего Джимми Киммела приостановлено из‑за его комментариев об убийстве Чарли Кирка

Президент США назвал приостановку шоу Киммела «отличными новостями». «У Киммела ноль таланта и рейтинги хуже, чем у Кольбера (комик, которого ранее уволили с CBS, после критики Трампа), если это вообще возможно. Теперь остаются двое полных неудачников, Джимми и Сет (Джимми Фэллон и Сет Роген. — Прим. ред.), на „фейковом“ NBC. Их рейтинги также ужасны. Сделай это, NBC!» — написал политик в соцсети Truth Social.