В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон

В семи городах США пройдут концерты Уитни Хьюстон, где будет звучать сгенерированный ИИ голос исполнительницы. Об этом сообщил во вторник журнал Variety.
Первый концерт запланирован на 20 сентября. По данным издания, голос певицы был извлечен из старых записей с помощью нейросетей. Он будет использоваться в качестве «живого» исполнения в сопровождении симфонического оркестра.
Техническим обеспечением таких выступлений занимается компания Moises. «Мы должны были выделить вокал Уитни из полностью сведенных записей, не снижая эмоциональной силы ее исполнения. Такой концерт, как этот, был бы просто невозможен пять лет назад, когда технология разделения не достигала той точности и достоверности, которые мы можем обеспечить сейчас», — сказал генеральный директор Moises Джеральдо Рамос.
Хьюстон — американская актриса и певица. Получила мировую известность после участия в фильме «Телохранитель» (1992), где сыграла главную роль. Песня «I Will Always Love You» («Я всегда буду любить тебя») из этой картины стала мировым хитом. Она умерла в феврале 2012 года.