В США c помощью ИИ проведут тур Уитни Хьюстон

Техническим обеспечением таких выступлений занимается компания Moises. «Мы должны были выделить вокал Уитни из полностью сведенных записей, не снижая эмоциональной силы ее исполнения. Такой концерт, как этот, был бы просто невозможен пять лет назад, когда технология разделения не достигала той точности и достоверности, которые мы можем обеспечить сейчас», — сказал генеральный директор Moises Джеральдо Рамос.