У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение

Кадр: Prime Video

Сериал «Этим летом я стала красивой» получит продолжение в виде полнометражного фильма. Об этом сообщил Variety.

Amazon Prime Video официально одобрил проект, который должен завершить историю шоу. Сценарий ленты напишет Дженни Хан — автор книг, которые легли в основу сериала. Она же работала над текстом телеадаптации.

«В истории Белли осталось еще одно важное событие, и я думала, что только фильм сможет достойно его раскрыть. Я очень благодарен Prime Video за то, что они продолжают поддерживать мое видение этой истории и позволяют поделиться этой последней главой с фанатами», — сказала Хан.

Когда картина выйдет на экраны, пока неясно. Также еще не известно, кто станет режиссером кинофильма.

Сериал «Этим летом я стала красивой» (в другом переводе — «То лето, когда я похорошела») вышел на экраны в 2022 году. Он рассказал о девочке-подростке Белли, которая оказывается частью любовного треугольника с двумя братьями.

Роли в шоу исполнили Лола Тун, Джеки Чун, Рейчел Бланчард, Кристофер Брайни, Гэвин Касаленьо, Шон Кауфман, Рейн Спенсер и другие артисты. Хан выступила шоураннером сериала наряду с Сарой Кучеркой.

Второй сезон проекта вышел на Prime Video в 2023 году. Третий сезон поклонники увидели летом 2025 года. Показ финального эпизода состоялся на торжественном мероприятии в Париже. Там и объявили о создании полнометражной ленты.

«Сериал „Этим летом я стала красивой“ нашел отклик у зрителей по всему миру, создав моменты радости, ностальгии и единения, которые сделали его мировой сенсацией. Мы гордимся невероятным успехом сериала и невероятно рады снова сотрудничать с Дженни Хан, чтобы подарить поклонникам незабываемую новую главу», — прокомментировали руководитель отдела кино, стриминга и кинотеатров Amazon MGM Studos Кортни Валенти и глава отдела телевидения Вернон Сандерс. 

