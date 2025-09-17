У сериала «Этим летом я стала красивой» появится фильм-продолжение

«В истории Белли осталось еще одно важное событие, и я думала, что только фильм сможет достойно его раскрыть. Я очень благодарен Prime Video за то, что они продолжают поддерживать мое видение этой истории и позволяют поделиться этой последней главой с фанатами», — сказала Хан.