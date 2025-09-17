Сериал «Мы были лжецами» продлили на второй сезон

Amazon продлил сериал «Мы были лжецами» на второй сезон через два месяца после выхода первого. Об этом сообщил Deadline.
Глава телевизионного направления Amazon MGM Studios Вернан Сандерс заявил, что компания «очень воодушевлена увиденными результатами шоу». По его словам, фанаты сериала по книге Э. Локхарт «требовали продолжения истории».
Руководитель отдела разработки студии Лора Ланкастер в прошлом месяце назвала «Мы были лжецами» «сериалом, который обязательно нужно посмотреть». Проект, как отметила она, «затронул культурный диалог».
Сериал вышел на стриминговом сервисе Prime Video в июне. Он рассказал о богатой и, казалось бы, идеальной семье Синклеров, члены которой проводят каждое лето вместе на частном острове.
Однажды отдых оборачивается происшествием, после которого одна из внучек главы семьи теряет память. Вернувшись год спустя на остров, она отчаянно пытается выяснить, что же с ней произошло, но близкие не торопятся ей помочь.
Роли сыграли Эмили Элид Линд («Сплетница»), Шубхам Махешвари, Эстер Макгрегор («Плохая девочка»), Джозеф Зада («Идеальное преступление»), Кейтлин Фицджеральд («В плену стихии»), Мэми Гаммер («Настоящий детектив»), Кэндис Кинг («Дневники вампира»), Рахул Кохли («Полуночная месса») и Дэвид Морс («Зеленая миля»).
Режиссерами эпизодов выступили Эрика Дантон («Тед Лассо»), Ким Со-ен («Новый Амстердам»), Тара Миле («Уроки химии»), Джули Плек («Дневники вампира») и Зинга Стюарт («Изобретая Анну»).
Локхарт ранее намекнула поклонникам о возможном содержании второго сезона «Мы были лжецами». Она посоветовала фанатам в ожидании продолжения шоу прочитать книгу-приквел «Семья лжецов». Плек же добавила, что новые эпизоды позволят «глубже узнать жизнь мам и добавить к истории еще одно поколение».
Исполнительными продюсерами проекта выступают Эмили Камминс, Бретт Мэтьюз, Паскаль Верскурис и Локхарт. Производством сериала занимаются Universal Television и Amazon MGM Studios.