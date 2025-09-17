Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом

Франшиза «Обитель зла» основана на японской компьютерной игре Resident Evil. Первый фильм по ее мотивам вышел в 2002 году, главную роль в нем исполнила Милла Йовович. В 2004 году выпустили сиквел, в 2007-м — триквел. Во всех лентах действие развернулось в мире, где корпорация «Амбрелла» разработала биологическое оружие — вирус, превращающий людей в зомби.