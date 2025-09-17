Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом

Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдей»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября
Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба
В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой
Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy

Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом

Фото: Gilbert Flores / Getty Images

Американский актер Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех», «Черный клановец», «Круэлла» снимется в новом фильме «Обитель зла», который поставит режиссер Зак Креггер. Об этом сообщил Deadline.

Кого он сыграет и каким будет сюжет будущей картины, пока держится в секрете. В ленте также появится Остин Абрамс, известный по сериалам «Ходячие мертвецы» и «Эйфория».

Креггер, создатель «Варвара» и «Орудий», написал сценарий ленты вместе с Шеем Хаттеном. Фильм выпустит студия Sony Pictures вместе с продакшн-компанией Constantin Film. Релиз состоится 18 сентября 2026 года.

Продюсерами «Обители зла» станут Роберт Кульцер из Constantin, Рой Ли и Мири Юн из Vertigo Entertainment, а также Асад Кызылбаш и Картер Свон из PlayStation Productions. Исполнительными продюсерами выступят Оливер Бербен из Constantin и Виктор Хадида из Davis Films.

Франшиза «Обитель зла» основана на японской компьютерной игре Resident Evil. Первый фильм по ее мотивам вышел в 2002 году, главную роль в нем исполнила Милла Йовович. В 2004 году выпустили сиквел, в 2007-м — триквел. Во всех лентах действие развернулось в мире, где корпорация «Амбрелла» разработала биологическое оружие — вирус, превращающий людей в зомби.

В 2010 году на экранах появилась картина «Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D», в 2012 году — «Обитель зла: Возмездие», в 2016 году — «Обитель зла: Последняя глава». Кроме того, существует несколько короткометражных спин-оффов, перезапуск 2021 года «Обитель зла: Раккун-Сити» и сериал Netflix «Обитель зла» 2022 года.

В Японии есть своя серия экранизаций. Первая часть с подзаголовком «Палач» вышла в 2000 году, вторая («Инкубация») — в 2006-м, третья («Вырождение») — в 2008-м, четвертая («Проклятие») — в 2012-м, пятая («Вендетта») — в 2017-м. В 2021 году на экраны вышел мини-сериал «Бесконечная тьма», а в 2023-м — еще один фильм «Остров смерти». 

