Пол Уолтер Хаузер появится в новом фильме «Обитель зла» с Остином Абрамсом

Американский актер Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех», «Черный клановец», «Круэлла» снимется в новом фильме «Обитель зла», который поставит режиссер Зак Креггер. Об этом сообщил Deadline.
Кого он сыграет и каким будет сюжет будущей картины, пока держится в секрете. В ленте также появится Остин Абрамс, известный по сериалам «Ходячие мертвецы» и «Эйфория».
Креггер, создатель «Варвара» и «Орудий», написал сценарий ленты вместе с Шеем Хаттеном. Фильм выпустит студия Sony Pictures вместе с продакшн-компанией Constantin Film. Релиз состоится 18 сентября 2026 года.
Продюсерами «Обители зла» станут Роберт Кульцер из Constantin, Рой Ли и Мири Юн из Vertigo Entertainment, а также Асад Кызылбаш и Картер Свон из PlayStation Productions. Исполнительными продюсерами выступят Оливер Бербен из Constantin и Виктор Хадида из Davis Films.
Франшиза «Обитель зла» основана на японской компьютерной игре Resident Evil. Первый фильм по ее мотивам вышел в 2002 году, главную роль в нем исполнила Милла Йовович. В 2004 году выпустили сиквел, в 2007-м — триквел. Во всех лентах действие развернулось в мире, где корпорация «Амбрелла» разработала биологическое оружие — вирус, превращающий людей в зомби.
В 2010 году на экранах появилась картина «Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D», в 2012 году — «Обитель зла: Возмездие», в 2016 году — «Обитель зла: Последняя глава». Кроме того, существует несколько короткометражных спин-оффов, перезапуск 2021 года «Обитель зла: Раккун-Сити» и сериал Netflix «Обитель зла» 2022 года.
В Японии есть своя серия экранизаций. Первая часть с подзаголовком «Палач» вышла в 2000 году, вторая («Инкубация») — в 2006-м, третья («Вырождение») — в 2008-м, четвертая («Проклятие») — в 2012-м, пятая («Вендетта») — в 2017-м. В 2021 году на экраны вышел мини-сериал «Бесконечная тьма», а в 2023-м — еще один фильм «Остров смерти».