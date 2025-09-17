Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма

Рок-музыканта Юрия Хоя из группы «Сектор Газа» в байопике сыграл Никита Кологривый. Об этом стало известно на презентации онлайн-кинотеатра Premier.
На ней показали трейлер будущего фильма. Картина выйдет на экраны в 2026 году. Ее режиссером выступил Владимир Щегольков, снявший «Цербера». Сценарий написал Дмитрий Лемешев, известный по работе над «Королем и Шутом».
Лента расскажет о судьбе и творчестве бессменного лидера «Сектора Газа», чье настоящее имя было Юрий Клинских. Она представит разные этапы в жизни артиста, от начала его карьеры в Воронеже до известности по всему бывшему СССР в 90-х.
Продюсерами проекта выступили Дмитрий Нелидов («Игры», «Комбинация», «Король и Шут»), Александра Ремизова, Надежда Мотина («Плагиато») («Монастырь», «Нулевой пациент»), Давид Кочаров («Плевако») и Владимир Щегольков («„Везет“»).
Юрий Клинских, он же Юрий Хой, родился в 1964 году в Воронеже. Он начал писать стихи под влиянием отца, который также их сочинял, и самостоятельно освоил гитару еще подростком. В 1987 году он стал завсегдатаем только открывшегося воронежского рок-клуба. В том же году появился коллектив "Сектор Газа".
Первое время группа состояла фактически из одного только Хоя, постоянный состав у нее появился только в 1988 году. Широкая известность настигла "Сектор Газа" в 1990-м с выходом альбомов "Зловещие мертвецы" и "Ядрена вошь". Всего группа выпустила 15 пластинок, последняя вышла в 2000 году вскоре после смерти Хоя.
Хой скончался 4 июля 2000 года в Воронеже в частном доме. В тот день он собирался снимать клип, однако ему стало плохо. Скорая помощь не успела приехать вовремя. Обстоятельства смерти остались невыясненными. Хою было 35 лет.