Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма

Продюсерами проекта выступили Дмитрий Нелидов («Игры», «Комбинация», «Король и Шут»), Александра Ремизова, Надежда Мотина («Плагиато») («Монастырь», «Нулевой пациент»), Давид Кочаров («Плевако») и Владимир Щегольков («„Везет“»).



Юрий Клинских, он же Юрий Хой, родился в 1964 году в Воронеже. Он начал писать стихи под влиянием отца, который также их сочинял, и самостоятельно освоил гитару еще подростком. В 1987 году он стал завсегдатаем только открывшегося воронежского рок-клуба. В том же году появился коллектив "Сектор Газа".