Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха

Португальская столица стала лидером благодаря нескольким факторам: в ней много ресторанов здорового питания, город компактный и удобный для прогулок, а его крутые холмы помогают поддерживать форму. Кроме того, здесь множество зеленых зон — почти в четыре раза больше, чем в Мадриде, — и 2828 солнечных часов в году.