Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха

Туристическое агентство BookRetreats представило рейтинг лучших мест для счастливого отдыха. Первое место в нем занял Лиссабон, сообщает TimeOut.
При составлении «Индекса счастья на отдыхе» специалисты оценили 47 городов по пяти критериям. Учитывались количество солнечного света, качество сна, наличие здорового питания, доступность природы и возможности для физических нагрузок.
Португальская столица стала лидером благодаря нескольким факторам: в ней много ресторанов здорового питания, город компактный и удобный для прогулок, а его крутые холмы помогают поддерживать форму. Кроме того, здесь множество зеленых зон — почти в четыре раза больше, чем в Мадриде, — и 2828 солнечных часов в году.
Второе место занял финский Хельсинки из-за большого количества парков и бульваров, которые «плавно переходят в лесные тропы», а также «спокойному ритму жизни». В пятерку также попали Орландо в США, греческие Афины и шотландский Эдинбург.
В июне The Economist представил свой ежегодный рейтинг самых удобных для жизни городов. Его возглавил Копенгаген, который сместил с первого места Вену.