Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»

Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдей»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба
В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой
Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley

Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»

Кадр: Paramount Pictures

На ютуб-канале Paramount Plus опубликовали трейлер хоррора «Vicious» с Дакотой Фэннинг в главной роли. Он выйдет 10 октября на стриминговой платформе Paramount+.

Фильм снял режиссер и сценарист Брайан Бертино, известный по фильмам «Пустошь тьмы и зла» и «Незнакомцы». В своей новой работе он рассказал о девушке, которую начинает преследовать зло.

Однажды зимним вечером героиня впускает в дом старушку, которая якобы не знает, где она. Пожилая женщина ставит перед хозяйкой дома песочные часы и заявляет ей, что она вскоре умрет, если не выполнит ее условия. 
 

Видео: Paramount Plus/YouTube

Незнакомка ставит перед героиней Фэннинг пустой черный ящик, в который та должна положить нечто, что ей необходимо, нечто, что она ненавидит, и что-нибудь, что она любит. Если девушка откажется, ее ждет скорая и неминуемая гибель.

Вскоре с хозяйкой дома начинают происходить жуткие вещи. Она обращается за помощью к соседке — и тем самым приводит к ее смерти. Героиня понимает, что ей будет трудно избежать мрачного предсказания.

Сценарий картины написал Бертино. Оператором фильма выступил Тристан Найби, работавший над «Пустошью тьмы и зла» и «Проклятием монахини 2». За монтаж отвечал Тад Дэннис, в фильмографии которого — «Страшные сказки: Город ангелов», «Чужак» и «Бойтесь ходячих мертвецов».

В актерский состав проекта вошли, помимо Фэннинг, Рейчел Блэнчард, Кэтрин Хантер, Мэри Маккорман, Майкл Эбботт-мл., Карен Клише. Продюсерами стали Ричард Сакл («Чудо-женщина», «Отряд самоубийц», «Афера по-американски»), Шэйн Бучер, Кэйтлин Делани и Мелинда Уитакер. 

