Дакоте Фэннинг предрекают скорую смерть в трейлере хоррора «Vicious»

На ютуб-канале Paramount Plus опубликовали трейлер хоррора «Vicious» с Дакотой Фэннинг в главной роли. Он выйдет 10 октября на стриминговой платформе Paramount+.
Фильм снял режиссер и сценарист Брайан Бертино, известный по фильмам «Пустошь тьмы и зла» и «Незнакомцы». В своей новой работе он рассказал о девушке, которую начинает преследовать зло.
Однажды зимним вечером героиня впускает в дом старушку, которая якобы не знает, где она. Пожилая женщина ставит перед хозяйкой дома песочные часы и заявляет ей, что она вскоре умрет, если не выполнит ее условия.
Незнакомка ставит перед героиней Фэннинг пустой черный ящик, в который та должна положить нечто, что ей необходимо, нечто, что она ненавидит, и что-нибудь, что она любит. Если девушка откажется, ее ждет скорая и неминуемая гибель.
Вскоре с хозяйкой дома начинают происходить жуткие вещи. Она обращается за помощью к соседке — и тем самым приводит к ее смерти. Героиня понимает, что ей будет трудно избежать мрачного предсказания.
Сценарий картины написал Бертино. Оператором фильма выступил Тристан Найби, работавший над «Пустошью тьмы и зла» и «Проклятием монахини 2». За монтаж отвечал Тад Дэннис, в фильмографии которого — «Страшные сказки: Город ангелов», «Чужак» и «Бойтесь ходячих мертвецов».
В актерский состав проекта вошли, помимо Фэннинг, Рейчел Блэнчард, Кэтрин Хантер, Мэри Маккорман, Майкл Эбботт-мл., Карен Клише. Продюсерами стали Ричард Сакл («Чудо-женщина», «Отряд самоубийц», «Афера по-американски»), Шэйн Бучер, Кэйтлин Делани и Мелинда Уитакер.