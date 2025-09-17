Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдей»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба
В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой
Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ

Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса

Кадр: HBO

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в новой экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса, которую разработают Би-би-си и MGM+. Об этом сообщил Variety.

В четырехсерийном мини-сериале также примут участие Франсуа Сивиль («Три мушкетера») и Миррен Мак («Мисс Остин»). Режиссером картины выступит Хонг Хао («Мистер Лаврман»), а сценарий напишет Дэниел Уэст («Порох», «Топ Бой»).

Съемки начнутся в октябре этого года. В центре истории окажется Люси Манетт, чья жизнь кардинально меняется после получения сообщения из Парижа. Она узнает, что ее отец, которого считали мертвым почти 20 лет, может быть жив.

Действие сериала развернется в 1782 году в Лондоне на фоне войны между Францией и Британией. Мак сыграет Люси. Харингтон же предстанет в образе блестящего и эксцентричного адвоката Сиднея Картона, к которому девушка обращается, чтобы спасти французского эмигранта Шарля Дарнея, которого обвиняют в госизмене.

Роль Шарля исполнит Сивиль. Трое центральных героев окажутся в сложном любовном треугольнике и будут неразрывно связаны друг с другом, проходя вместе через триумфы, трагедии, браки и убийства.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Полли Уильямс, Сара Бест из Federation Stories, Лео Беккер из Federation Studio France, а также Кит Харингтон и Дэниел Уэст из Thriker Films. Продюсером назначен Саймон Мейерс.

«Мы невероятно взволнованы возможностью работать с Полли, Сарой, Лео и командой Federation над экранизацией революционного эпоса Диккенса. „Повесть о двух городах“ — это оригинальный исторический блокбастер, сочетающий душераздирающую романтику и жестокую историю мести на фоне Французской революции», — сказали Харингтон и Уэст.

Они отметили, что будущая киноадаптация станет «захватывающим историческим триллером с современным, взрывоопасным любовным треугольником в центре сюжета». Премьера сериала состоится в 2026 году. 

