Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в новой экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса, которую разработают Би-би-си и MGM+. Об этом сообщил Variety.
В четырехсерийном мини-сериале также примут участие Франсуа Сивиль («Три мушкетера») и Миррен Мак («Мисс Остин»). Режиссером картины выступит Хонг Хао («Мистер Лаврман»), а сценарий напишет Дэниел Уэст («Порох», «Топ Бой»).
Съемки начнутся в октябре этого года. В центре истории окажется Люси Манетт, чья жизнь кардинально меняется после получения сообщения из Парижа. Она узнает, что ее отец, которого считали мертвым почти 20 лет, может быть жив.
Действие сериала развернется в 1782 году в Лондоне на фоне войны между Францией и Британией. Мак сыграет Люси. Харингтон же предстанет в образе блестящего и эксцентричного адвоката Сиднея Картона, к которому девушка обращается, чтобы спасти французского эмигранта Шарля Дарнея, которого обвиняют в госизмене.
Роль Шарля исполнит Сивиль. Трое центральных героев окажутся в сложном любовном треугольнике и будут неразрывно связаны друг с другом, проходя вместе через триумфы, трагедии, браки и убийства.
Исполнительными продюсерами проекта выступают Полли Уильямс, Сара Бест из Federation Stories, Лео Беккер из Federation Studio France, а также Кит Харингтон и Дэниел Уэст из Thriker Films. Продюсером назначен Саймон Мейерс.
«Мы невероятно взволнованы возможностью работать с Полли, Сарой, Лео и командой Federation над экранизацией революционного эпоса Диккенса. „Повесть о двух городах“ — это оригинальный исторический блокбастер, сочетающий душераздирающую романтику и жестокую историю мести на фоне Французской революции», — сказали Харингтон и Уэст.
Они отметили, что будущая киноадаптация станет «захватывающим историческим триллером с современным, взрывоопасным любовным треугольником в центре сюжета». Премьера сериала состоится в 2026 году.