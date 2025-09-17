В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки

Ривес с прошлого года числилась пропавшей без вести. На листовке о розыске говорилось, что в последний раз ее видели 5 апреля 2024 года. Тогда она вышла из дома в Лейк-Элсиноре ― городе рядом с Лос-Анджелесом, в полутора часах езды от района Голливуд, где нашли ее тело.
Сотрудники полиции обнаружили останки, спрятанные в сумке в багажнике машины, 8 сентября. Автомобиль находился на штрафстоянке, куда его отбуксировали после того, как он несколько дней стоял брошенным на улице. Правоохранителей вызвали осмотреть авто из-за сильного зловонного запаха, доносившегося из него.
Найденные останки были не полными. По словам судмедэксперта, судя по состоянию тела, девушка пролежала в машине довольно долго. Причина смерти пока не установлена. Полиция расследует это происшествие как убийство.
На девушке были топ-бандо, черные леггинсы, браслет из желтого металла и серьги-гвоздики. Волосы черные волнистые.
Останки находились в Tesla с техасскими номерами, зарегистрированной на певца Дэвида Энтони Берка, известного как D4vd. На момент обнаружения тела он находился в североамериканской части мирового турне. Полиция сообщила, что артист сотрудничает со следствием. Комментариев от него или его представителей пока не поступало.
TMZ связался с матерью Селесты Ривес, которая сказала, что описание полицией найденного тела, включая татуировку «Shhh…» («Тссс…») на пальце, совпадает с внешностью ее дочери. Женщина отметила, что у Селесты был парень по имени Дэвид.
D4vd прославился в 2022 году благодаря трекам «Romantic Homicide» и «Here with Me», которые завирусились в тиктоке. Успех привел к подписанию контрактов с лейблами Darkroom и Interscope Records. В 2023-м артист выпустил два мини-альбома ― «Petals to Thorns» и «The Lost Petals». Первый попал в чарты сразу пяти стран. В 2024 году D4vd выпустил пять синглов, включая «Feel It» — третий трек музыканта, попавший в Billboard Hot 100. Его дебютный альбом ― «Withered» ― вышел в 2025-м.