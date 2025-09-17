Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Запущен самый длинный прямой рейс в мире
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдей»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба
В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой
Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ

В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки

D4vd на фестивале Coachella в апреле 2025 года. Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Судмедэкспертиза опознала разложившееся тело, которое нашли на прошлой неделе в Tesla певца D4vd. Останки принадлежат 15-летней Селесте Ривес, сообщают NBC News и CBS News

Ривес с прошлого года числилась пропавшей без вести. На листовке о розыске говорилось, что в последний раз ее видели 5 апреля 2024 года. Тогда она вышла из дома в Лейк-Элсиноре ― городе рядом с Лос-Анджелесом, в полутора часах езды от района Голливуд, где нашли ее тело.

Сотрудники полиции обнаружили останки, спрятанные в сумке в багажнике машины, 8 сентября. Автомобиль находился на штрафстоянке, куда его отбуксировали после того, как он несколько дней стоял брошенным на улице. Правоохранителей вызвали осмотреть авто из-за сильного зловонного запаха, доносившегося из него. 

Найденные останки были не полными. По словам судмедэксперта, судя по состоянию тела, девушка пролежала в машине довольно долго. Причина смерти пока не установлена. Полиция расследует это происшествие как убийство. 

На девушке были топ-бандо, черные леггинсы, браслет из желтого металла и серьги-гвоздики. Волосы черные волнистые.

Останки находились в Tesla с техасскими номерами, зарегистрированной на певца Дэвида Энтони Берка, известного как D4vd. На момент обнаружения тела он находился в североамериканской части мирового турне. Полиция сообщила, что артист сотрудничает со следствием. Комментариев от него или его представителей пока не поступало.  

TMZ связался с матерью Селесты Ривес, которая сказала, что описание полицией найденного тела, включая татуировку «Shhh…» («Тссс…») на пальце, совпадает с внешностью ее дочери. Женщина отметила, что у Селесты был парень по имени Дэвид.

D4vd прославился в 2022 году благодаря трекам «Romantic Homicide» и «Here with Me», которые завирусились в тиктоке. Успех привел к подписанию контрактов с лейблами Darkroom и Interscope Records. В 2023-м артист выпустил два мини-альбома ― «Petals to Thorns» и «The Lost Petals». Первый попал в чарты сразу пяти стран. В 2024 году D4vd выпустил пять синглов, включая «Feel It» — третий трек музыканта, попавший в Billboard Hot 100. Его дебютный альбом ― «Withered» ― вышел в 2025-м. 

