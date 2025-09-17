Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Лиззи Борден — американка, которую в конце XIX века обвинили в жестоком убийстве отца и мачехи с помощью топора. Лурд предстанет в образе ее сестры Эммы. Барден сыграет актрису Нэнси О’Нид, дружба Лиззи с которой привела к разладу между сестрами Борден.