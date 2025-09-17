Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Фото: praisethelourd

Звезда «Американской истории ужасов» Билли Лурд снимется в четвертом сезоне сериала «Монстр», который продюсирует Райан Мерфи. Об этом сообщил Deadline.

В проекте появится также Джессика Барден, которую можно было видеть в антологии «Американские истории ужасов». Актрисы сыграют близких людей главной героини шоу — знаменитой Лиззи Борден. Ее роль достанется Элле Битти.

Лиззи Борден — американка, которую в конце XIX века обвинили в жестоком убийстве отца и мачехи с помощью топора. Лурд предстанет в образе ее сестры Эммы. Барден сыграет актрису Нэнси О’Нид, дружба Лиззи с которой привела к разладу между сестрами Борден.

В актерский состав проекта войдут еще несколько артистов. Вики Крипс исполнит роль горничной Бриджит Салливан, Ребекка Холл — мачехи Лиззи Эбби Борден, Чарли Ханнам — отца девушки Эндрю Бордена. Все актеры ранее уже сотрудничали с Мерфи.

Режиссер Макс Уинклер поставит первый эпизод нового сериала, съемки которого стартуют в Лос-Анджелесе осенью.

Чарли Ханнам исполнил главную роль в третьем сезоне «Монстра», который выйдет 3 октября на Netflix. Актер сыграл Эда Гейна — убийцу и расхитителя могил, жившего в Висконсине в 50-х. Его жуткие преступления стали основой для целого ряда культовых хорроров: от «Психо» до «Техасской резни бензопилой» и «Молчания ягнят».

Сериал «Монстр» дебютировал на Netflix в 2022 году. Первый сезон рассказал о маньяке Джеффри Дамере и получил широкое признание, особенно за исполнение Эваном Питерсом центральной роли. Актер получил за сериал «Золотой глобус». Netflix продлил сериал на второй и третий сезоны в том же году. Продолжение проекта, рассказывающее об убийстве Лайлом и Эриком Менендес их родителей, вышло 19 сентября 2024 года.

