Запущен самый длинный прямой рейс в мире

Авиакомпания China Eastern Airlines открыла продажу билетов на полет от Шанхая до Буэнос-Айреса. Перевозчик называет его «самым продолжительным прямым рейсом в мире». Об этом сообщает CNN.
В авиакомпании также назвали маршрут «воздушным шелковым путем» между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Южной Америкой. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 777-300ER два раза в неделю, начиная с 4 декабря.
На путь до столицы Аргентины потребуется 25,5 часов, в обратную сторону — 29 часов. При этом оба маршрута подразумевают двухчасовую остановку в Новой Зеландии для того, чтобы пассажиры смогли отдохнуть от перелета. Таким образом рейс будет считаться прямым, но не беспосадочным.
CNN отмечает, что самый продолжительный беспосадочный рейс сейчас выполняет Singapore Airlines. Самолеты этой авиакомпании летают из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов.