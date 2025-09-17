Запущен самый длинный прямой рейс в мире

Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя в байопике сыграл Никита Кологривый. Смотрим трейлер фильма
Лиссабон признан лучшим местом для счастливого отдыха
Кит Харингтон сыграет в экранизации «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса
В автомобиле певца D4vd нашли тело пропавшей 15-летней девушки
Билли Лурд и Джессика Барден снимутся в четвертом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдей»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба
В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой
Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин

Запущен самый длинный прямой рейс в мире

Фото: John McArthur/Unsplash

Авиакомпания China Eastern Airlines открыла продажу билетов на полет от Шанхая до Буэнос-Айреса. Перевозчик называет его «самым продолжительным прямым рейсом в мире». Об этом сообщает CNN.

В авиакомпании также назвали маршрут «воздушным шелковым путем» между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Южной Америкой. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 777-300ER два раза в неделю, начиная с 4 декабря.

На путь до столицы Аргентины потребуется 25,5 часов, в обратную сторону — 29 часов. При этом оба маршрута подразумевают двухчасовую остановку в Новой Зеландии для того, чтобы пассажиры смогли отдохнуть от перелета. Таким образом рейс будет считаться прямым, но не беспосадочным.

CNN отмечает, что самый продолжительный беспосадочный рейс сейчас выполняет Singapore Airlines. Самолеты этой авиакомпании летают из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов.

