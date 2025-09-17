Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдей»

Dr. Martens представил линейку ботинок, вдохновленных «Уэнсдей». Это уже второй дроп бренда по сериалу Netflix, первая часть коллекции вышла в прошлом году.
Как отмечает WWD, новый дроп еще сильнее погружается в готический мир героини Дженны Ортеги. В нем к самым популярным силуэтам Dr. Martens добавлены фирменные элементы сериала, включая фиолетовый цвет, серебряные шипы и логотип Академии Невермор.
Помимо ботинок, в коллекцию вошли туфли с массивной подошвой, балетки с кружевными деталями и сумка с вышитой паутинкой.
Линейка поступит в продажу 8 октября. Он будет доступна на сайте Dr. Martens и в магазинах бренда.
После премьеры второго сезона «Уэнсдей» спрос на готическую одежду в России вырос на 158%. Особенной популярностью пользуется «бежевая готика» ― платья молочных и кремовых оттенков.