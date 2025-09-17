Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях

Закон предусматривает оказание услуг по размещению рекламы на договорной основе при условии, что она не угрожает безопасности космической деятельности. «Установка наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике может стать источником дополнительного дохода как для федерального бюджета, так и для госкорпорации „Роскосмос“», — говорится в документе.