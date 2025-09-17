Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий размещать рекламу на космических объектах и технике госкорпорации «Роскосмос».
Документ вносит поправки в федеральный закон «О рекламе» и закон о госкорпорации. В случае окончательного принятия нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.
В пояснительной записке говорится, что «Роскосмос» выявил интерес крупных российских банков и страховых компаний к наружной рекламе на космической инфраструктуре и технике. Кроме того, организации готовы участвовать в создании названий для кораблей и аппаратов. По оценкам госкорпорации, ежегодные поступления от такой услуги могут достигнуть 200 млн рублей.
Закон предусматривает оказание услуг по размещению рекламы на договорной основе при условии, что она не угрожает безопасности космической деятельности. «Установка наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике может стать источником дополнительного дохода как для федерального бюджета, так и для госкорпорации „Роскосмос“», — говорится в документе.