Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Dr. Martens выпустит коллекцию по «Уэнсдей»
Госдума разрешила размещать рекламу на космических кораблях
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином
Аврил Лавин выпустит собственное вино
Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год
В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку
В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба
В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой
Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар

Вышел трейлер документалки о жизни Оззи Осборна. Премьера — 7 октября

Фото: @ozzyosbourne

Paramount+ представила трейлер документального фильма  «Ozzy: No Escape From Now». Премьера в США и по всему миру, за исключением Японии, состоится 7 октября, пишет The Hollywood Reporter.

В картине режиссера Тании Александр расскажут о последних годах жизни Князя Тьмы, последствиях неудачного падения в 2019 году, диагнозе «болезнь Паркинсона» и хронической депрессии.

«Раньше я принимал таблетки ради развлечения. Теперь я принимаю их, чтобы оставаться в живых», — говорит Осборн в трейлере.

Видео: Paramount Plus

Особое внимание уделено сотрудничеству с Post Malone и работе над треком 2019 года «Take What You Want». Песня, по словам музыканта, помогла ему справиться с хандрой.

Фильм «Ozzy: No Escape From Now» создан при участии семьи певца. В него вошли  интервью с музыкантом и его женой Шэрон Осборн, а также детьми Эми, Келли и Джеком Осборн. В частности они вспомнили, как серьезное падение в 2019 году изменило жизнь Оззи: тот был вынужден отменить прощальное турне, что стало для него ударом.

Картину спродюсировала компания Echo Velvet в сотрудничестве с братьями Осборн и MTV Entertainment Studios. Исполнительными продюсерами выступили Брюс Гиллмер, Аманда Калковски, Фил Александр и Шэрон Осборн.

О выходе документалки стало известно после того как BBC в Великобритании отложила премьеру еще одной ленты — «Ozzy Osbourne: Coming Home» — по просьбе семьи Осборн.  

Оззи Осборн скончался 22 июля. Последние годы жизни музыкант боролся с болезнью Паркинсона и перенес несколько операций на позвоночнике. Несмотря на физическую слабость, 5 июля 2025 года Оззи дал прощальный концерт «Back to the Beginning».

Adidas выпустила модель кроссовок в честь Оззи Осборна. После смерти музыканта в России в 17 раз вырос спрос на его автобиографию.

Расскажите друзьям