Paramount+ представила трейлер документального фильма «Ozzy: No Escape From Now». Премьера в США и по всему миру, за исключением Японии, состоится 7 октября, пишет The Hollywood Reporter.
В картине режиссера Тании Александр расскажут о последних годах жизни Князя Тьмы, последствиях неудачного падения в 2019 году, диагнозе «болезнь Паркинсона» и хронической депрессии.
«Раньше я принимал таблетки ради развлечения. Теперь я принимаю их, чтобы оставаться в живых», — говорит Осборн в трейлере.
Особое внимание уделено сотрудничеству с Post Malone и работе над треком 2019 года «Take What You Want». Песня, по словам музыканта, помогла ему справиться с хандрой.
Фильм «Ozzy: No Escape From Now» создан при участии семьи певца. В него вошли интервью с музыкантом и его женой Шэрон Осборн, а также детьми Эми, Келли и Джеком Осборн. В частности они вспомнили, как серьезное падение в 2019 году изменило жизнь Оззи: тот был вынужден отменить прощальное турне, что стало для него ударом.
Картину спродюсировала компания Echo Velvet в сотрудничестве с братьями Осборн и MTV Entertainment Studios. Исполнительными продюсерами выступили Брюс Гиллмер, Аманда Калковски, Фил Александр и Шэрон Осборн.
О выходе документалки стало известно после того как BBC в Великобритании отложила премьеру еще одной ленты — «Ozzy Osbourne: Coming Home» — по просьбе семьи Осборн.
Оззи Осборн скончался 22 июля. Последние годы жизни музыкант боролся с болезнью Паркинсона и перенес несколько операций на позвоночнике. Несмотря на физическую слабость, 5 июля 2025 года Оззи дал прощальный концерт «Back to the Beginning».