Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер

Владимир Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом говорится в президентском указе.
Эту награду присваивают за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Аналогичную награду, согласно указу, получил также вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин.
Андреевой 18 лет, она занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, 21‑летняя Шнайдер — 19‑е. Спортсменки — серебряные призеры летней Олимпиады-2024 в женском парном разряде.
В начале года Мирра стала самой молодой победительницей турнира WTA-1000. В финальном матче 17-летняя спортсменка обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон.