Аврил Лавин выпустит собственное вино

Фото: Noam Galai/Getty Images

Канадская певица Аврил Лавин выпустит свое первое вино под названием Complicated. Его сорт — пино-нуар. Об этом сообщает The Drinks Вusiness.

Вино создано в сотрудничестве с американской винодельней Banshee Wines. Оно будет доступно исключительно на сайте компании. Ограниченная партия будет продаваться по цене 30 долларов за бутылку (около 2500 р.).

Как указано на сайте производителя, у напитка фруктовый вкус с ароматами вишни, малины и пряностей. Серия вдохновлена дебютным синглом Лавин 2002 года «Complicated».

«Жизнь может быть сложной, но бокал хорошего вина не обязательно должен быть таким», — сказала певица. Она надеется, что поклонники смогут насладиться вином в компании друзей.

Недавно Кэмерон Диас и Стелла Маккартни тоже выпустили лимитированное розовое вино. Сотрудничество стало результатом многолетней дружбы актрисы и дизайнера. Новинка бренда Avalinе поступила в продажу 10 июля.

