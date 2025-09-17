Аврил Лавин выпустит собственное вино

Канадская певица Аврил Лавин выпустит свое первое вино под названием Complicated. Его сорт — пино-нуар. Об этом сообщает The Drinks Вusiness.
Вино создано в сотрудничестве с американской винодельней Banshee Wines. Оно будет доступно исключительно на сайте компании. Ограниченная партия будет продаваться по цене 30 долларов за бутылку (около 2500 р.).
Как указано на сайте производителя, у напитка фруктовый вкус с ароматами вишни, малины и пряностей. Серия вдохновлена дебютным синглом Лавин 2002 года «Complicated».
«Жизнь может быть сложной, но бокал хорошего вина не обязательно должен быть таким», — сказала певица. Она надеется, что поклонники смогут насладиться вином в компании друзей.
Недавно Кэмерон Диас и Стелла Маккартни тоже выпустили лимитированное розовое вино. Сотрудничество стало результатом многолетней дружбы актрисы и дизайнера. Новинка бренда Avalinе поступила в продажу 10 июля.