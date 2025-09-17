Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»

Шоу будет основано на одноименном рассказе писательницы Чандлер Бейкер, который вдохновлен ее опытом работы корпоративным юристом в фирме округа Колумбия. Книга еще не вышла. События в ней будут развиваться в Далласе, детали сюжета пока не раскрывают.