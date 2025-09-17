Эль Фэннинг и Николь Кидман сыграют в сериале о юристах «Discretion»

Эль Фэннинг («Малефисента») и Николь Кидман («Большая маленькая ложь») исполнят главные роли в сериале о юристах «Discretion». Об этом сообщает Deadline.
Шоу будет основано на одноименном рассказе писательницы Чандлер Бейкер, который вдохновлен ее опытом работы корпоративным юристом в фирме округа Колумбия. Книга еще не вышла. События в ней будут развиваться в Далласе, детали сюжета пока не раскрывают.
Производством проекта займется А24. Она выиграла права на экранизацию в результате конкурентной борьбы с несколькими претендентами.
Бейкер сама напишет сценарий к сериалу. Фэннинг и Кидман выступят исполнительными продюсерами. Остальной актерский состав не разглашается.
Николь Кидман и Эль Фэннинг ранее снимались вместе в фильмах «Роковое искушение» и «Как разговаривать с девушками на вечеринках», а также в еще не вышедшем сериале «У Марго проблемы с деньгами».
Бейкер сейчас работает над экранизацией своей книги «Мужья». Главную роль в предстоящем фильме, который выйдет на Prime Video, сыграла Кристен Уиг. Картина основана на рассказе «Oh. What. Fun.», написанном Бейкер в соавторстве с режиссером Майклом Шоуолтером.