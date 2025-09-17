Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Православный мессенджер «Зосима» запустят перед Хэллоуином

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Православный мессенджер «Зосима» станет доступен всем желающим 30 октября. Об этом сообщил RTVI президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

Презентация мессенджера пройдет в культурном центре ГлавУпДК МИД во время празднования пятилетия фонда. По словам Агапова, «Зосиму» уже протестировали 2 тыс. человек. Он отметил, что сервис не будет конкурентом государственному мессенджеру Max. 

«Это не аналог Max абсолютно. Это вообще другая платформа изначально — что-то среднее между „Одноклассниками“ и „ВКонтакте“», — пояснил Агапов.

На вопрос, почему презентацию мессенджера несколько раз переносили, он сказал, что «Зосима» — это «сложный продукт», и его надо было тестировать «достаточно долго».

«Зосима» объединит функции соцсети и средства общения, адаптированные под православное сообщества. Пользователи смогут создавать профили храмов, сообщать о проблемах, связанных с церковной жизнью, и организовывать сбор донатов. 

В сервисе также будут блоги священников, где они смогут делиться новостями о жизни приходов, публиковать проповеди и отвечать на вопросы верующих. В мессенджере будет запрещено ругаться матом, призывать к насилию и экстремизму. 

Изначально мессенджер делали для проекта «Спаси и сохрани», посвященного реставрации храмов в Ярославской области. Сперва «Зосиму» планировали запустить в ноябре 2024 года, затем релиз перенесли на лето 2025-го. 

