Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год

Сеть «Книжный лабиринт» закрыла около 90% своих магазинов за последний год. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации книгораспространителей (АСКР).



Сейчас в России работает только шесть торговых точек: три в Москве и столько же — в Московской области. Еще в ноябре в России были открыты 62 магазина «Книжный лабиринт».