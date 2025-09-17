Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер
Сеть «Книжный лабиринт» закрыла 90% магазинов за последний год

Сеть «Книжный лабиринт» закрыла около 90% своих магазинов за последний год. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации книгораспространителей (АСКР). 

Сейчас в России работает только шесть торговых точек: три в Москве и столько же — в Московской области. Еще в ноябре в России были открыты 62 магазина «Книжный лабиринт».

Компания «Мерлион» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом основного юрлица холдинга «Лабиринт» — ООО «Книготорговая компания Лабиринт». Оно должно выплатить «Мерлиону» 27 млн рублей.

«Ведомости» отметили, что за последние два года «Книжный лабиринт» задолжал крупную сумму поставщикам. Против компании подали иски о нарушении обязательств по договорам на сумму более 300 млн рублей.

В мае 2024 году издательство «Эксмо-АСТ» перестало поставлять книги в «Книжный лабиринт» как раз из-за долга. По словам представителей «Эксмо-АСТ», им не заплатили сотни миллионов. Позднее стороны договорились об отсрочке выплат. 

