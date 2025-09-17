В Японии арестовали мужчину, который за месяц 1600 раз позвонил в службу спасения и молчал в трубку

Полиция Токио арестовала 36-летнего безработного мужчину Сигэнари Куросава. За месяц он позвонил в службу спасения по номеру 110 целых 1,6 тыс. раз — и все вызовы оказались ложными. Об этом пишет Japan Today.
Куросава с 1 по 28 июля обращался в экстренные службы, но когда ему отвечали на звонок, он сбрасывал трубку. Японец признался в содеянном, но не объяснил причину такого поведения. Теперь его подозревают в совершении мошеннических действий с целью препятствования ведению бизнеса.
О подобных звонках сообщалось с января 2024 года, поэтому полиция также проверяет причастность Сигэнари в том числе к тем звонкам.
В прошлом году также стало известно о 18-летней китаянке, которая за один день позвонила своему бойфренду более 100 раз. У девушки диагностировали пограничное расстройство личности, которое во врачебном просторечии называют «влюбленным мозгом». Врачи отметили, что это состояние может сопровождаться тревогой, депрессией и биполярным расстройством.