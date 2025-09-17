В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе

В Атланте поймали Кельвина Эванса — подозреваемого в краже неизданных музыкальных записей Бейонсе. Об этом сообщает New York Post.
Случай произошел в июле этого года на парковке. За 48 часов до серии концертов певицы в Атланте мужчина пробрался через багажник и похитил из арендованной машины хореографа Кристофера Гранта и танцора Диандре Блю флешки с эксклюзивным музыкальным материалом, планами видеопостановки и списками песен — как прошлыми, так и будущими.
Пропали также ноутбуки, дизайнерские очки, одежда и наушники AirPods Max. В полицейском отчете было указано, что вещи предназначались лично для Бейонсе и были помечены водяными знаками. Общая стоимость ущерба составила свыше 1000 долларов.
С помощью функции «Найти устройство» полицейским удалось определить местоположение подозреваемого. Эванса нашли по украденным наушникам AirPods.
«Cowboy Carter» — десятый концертный тур Бейонсе, посвященный ее альбому 2024 года. Он охватил девять городов в США, Англии и Франции. Тур начался 28 апреля 2025 года в Лос-Анджелесе и завершился 26 июля того же года в Лас-Вегасе.