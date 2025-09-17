Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба
В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой
Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон

В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

В Атланте поймали Кельвина Эванса — подозреваемого в краже неизданных музыкальных записей Бейонсе. Об этом сообщает New York Post.

Случай произошел в июле этого года на парковке. За 48 часов до серии концертов певицы в Атланте мужчина пробрался через багажник и похитил из арендованной машины хореографа Кристофера Гранта и танцора Диандре Блю флешки с эксклюзивным музыкальным материалом, планами видеопостановки и списками песен — как прошлыми, так и будущими.

Пропали также ноутбуки, дизайнерские очки, одежда и наушники AirPods Max. В полицейском отчете было указано, что вещи предназначались лично для Бейонсе и были помечены водяными знаками. Общая стоимость ущерба составила свыше 1000 долларов.

С помощью функции «Найти устройство» полицейским удалось определить местоположение подозреваемого. Эванса нашли по украденным наушникам AirPods.

«Cowboy Carter» — десятый концертный тур Бейонсе, посвященный ее альбому 2024 года. Он охватил девять городов в США, Англии и Франции. Тур начался 28 апреля 2025 года в Лос-Анджелесе и завершился 26 июля того же года в Лас-Вегасе.

