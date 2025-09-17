В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе

Случай произошел в июле этого года на парковке. За 48 часов до серии концертов певицы в Атланте мужчина пробрался через багажник и похитил из арендованной машины хореографа Кристофера Гранта и танцора Диандре Блю флешки с эксклюзивным музыкальным материалом, планами видеопостановки и списками песен — как прошлыми, так и будущими.