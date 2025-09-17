Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости

Фото: Ambitious Studio* | Rick Barrett/Unsplash

PR-технолог и участник шоу на федеральных каналах Денис Амосов собирается открыть в Москве бар «Овуляция». Об этом он рассказал в соцсетях. 

Целью бара Амосов назвал поддержку национальной программы «Демография» и помощь молодым людям находить друг друга в оффлайне и строить крепкие отношения. 

На первом этапе вход в бар «будет доступен только жителям района Шелепиха и москвичам с пропиской». По задумке это должно создать «атмосферу доверия и безопасности».

Посетителям планируют выдавать браслеты трех цветов: красный — открыт к общению, желтый — ищу знакомство, зеленый — просто наблюдаю. Помогать молодым людям найти пару будут мэтчеры-близняшки. 

В меню обещают добавить напитки и блюда с названиями «Инстинкт размножения», «Первый глоток», «Флирт-шот» и «Уловка 69». 

«Мы с командой создаем бар, где женщины и мужчины смогут познакомиться без онлайна, как будто это первый день в школе, где все открыты и дружелюбны. Это не про случайные связи, а про первый шаг к любви, семье и детям. Бар «Овуляция» — это место, где одиночество перестает быть нормой, а царит любовь и гармония», ― заявил Амосов.

К анонсу пиарщик прикрепил фото заявки на регистрацию товарного знака «Бар Овуляция», которую он подал в Роспатент. Амосов утверждает, что его «вайб-бар» «уже зарегистрировали в Роспатенте». Однако в реестре товарных знаков указано, что заявка предпринимателя находится на этапе «формальной экспертизы». После нее еще должна пройти экспертиза обозначения, затем рассмотрение заявлений и ходатайств заявителя и лишь после товарный знак могут зарегистрировать.

Амосов называет себя экспертом по вирусному пиару, хайпу в СМИ и «женскому маркетингу». Несколько раз участвовал в ток-шоу на НТВ и Первом канале в качестве приглашенного эксперта. Среди проектов, которые продвигал пиарщик, ― «Нейропамять», который предполагает создание «цифровых копий» умерших людей, в том числе участников военной операции на Украине. Рекламируя свои услуги, он обещает женщинам, что благодаря его пиару, они станут объектом внимания мужчин и обеспечат себе положение среди самых влиятельных людей. 

