В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях

В России впервые перечислили заработную плату в цифровых рублях. Об этом сообщило Министерство финансов страны на своем сайте.
Платеж осуществило Казначейство России. Кто именно получил зарплату в цифровых рублях и о какой сумме идет речь, ведомство не уточнило.
Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России, отметили в сообщении. Выплаты в цифровых рублях осуществляются только при желаии получателей.
«С 1 января 2026 года Казначейство России и Банк России обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет осуществлять перечисления средств в бюджеты бюджетной системы РФ, различные выплаты за счет средств федерального бюджета», — напомнили в министерстве.
Цифровой рубль — новая форма российской валюты, которая должна дополнить наличные и безналичные деньги. Пилотный проект цифрового рубля появился в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение планировали летом 2025 года.