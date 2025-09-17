Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм

Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Виктория Бекхэм», посвященного дизайнеру, экс-солистке поп-группы Spice Girls и супруге футболиста Дэвида Бекхэма.

Картина из трех частей выйдет на стриминговом сервисе 9 октября. Она расскажет о детстве Виктории, ее карьере в музыке, а затем о переходе в мир моды. В центре истории окажется подготовка бренда Бекхэм к показу на Неделе моды в Париже. 
 

Видео: Netflix/YouTube

Автором ленты стала Надя Халльгрен, создательница фильма «Становление Мишель Обамы». Она поговорила с самой Викторией, ее мужем, друзьями, коллегами и  «ведущими фигурами в мире моды».

«Этот некрутой и неловкий ребенок в школе — это была я, но я отчаянно хотела нравиться, иметь чувство, что я чего-то стою», — поделилась Виктория Бекхэм в трейлере.

Испольнительными продюсерами «Виктори Бекхэм» выступили Никола Хаусон, Джулия Ноттингем, Андерс Кристиан Мэдсен и Холлгрен. Разработкой шоу занимались студии Studio 99 и Dorothy Street. 

Виктория Бекхэм приобрела известность в составе герлз-бенда Spice Girls, доминировавшего в поп-чартах с 1996 по 2001 год. После распада группы она выпустила четыре сольных сингла в период с 2000 по 2003 год, а также альбом 2001 года «Victoria Beckham».

Позднее Бекхэм сосредоточилась на деятельности в индустрии моды, но воссоединилась с другими экс-солистками Spice Girls в туре «Возвращение Spice Girls» 2007–2008 годов и на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

В 2023 году она участвовала в документальном сериале «Бекхэм», посвященном ее мужу Дэвиду. Фрагмент из него завирусился  в сети.

