Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Виктория Бекхэм», посвященного дизайнеру, экс-солистке поп-группы Spice Girls и супруге футболиста Дэвида Бекхэма.
Картина из трех частей выйдет на стриминговом сервисе 9 октября. Она расскажет о детстве Виктории, ее карьере в музыке, а затем о переходе в мир моды. В центре истории окажется подготовка бренда Бекхэм к показу на Неделе моды в Париже.
Автором ленты стала Надя Халльгрен, создательница фильма «Становление Мишель Обамы». Она поговорила с самой Викторией, ее мужем, друзьями, коллегами и «ведущими фигурами в мире моды».
«Этот некрутой и неловкий ребенок в школе — это была я, но я отчаянно хотела нравиться, иметь чувство, что я чего-то стою», — поделилась Виктория Бекхэм в трейлере.
Испольнительными продюсерами «Виктори Бекхэм» выступили Никола Хаусон, Джулия Ноттингем, Андерс Кристиан Мэдсен и Холлгрен. Разработкой шоу занимались студии Studio 99 и Dorothy Street.
Виктория Бекхэм приобрела известность в составе герлз-бенда Spice Girls, доминировавшего в поп-чартах с 1996 по 2001 год. После распада группы она выпустила четыре сольных сингла в период с 2000 по 2003 год, а также альбом 2001 года «Victoria Beckham».
Позднее Бекхэм сосредоточилась на деятельности в индустрии моды, но воссоединилась с другими экс-солистками Spice Girls в туре «Возвращение Spice Girls» 2007–2008 годов и на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
В 2023 году она участвовала в документальном сериале «Бекхэм», посвященном ее мужу Дэвиду. Фрагмент из него завирусился в сети.