В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой

Пермский краевой суд оштрафовал женщину за слово «овца», которым та обозвала знакомую. Об этом сообщают РИА «Новости».
Местная жительница обратилась в городской суд в Лысьве. Она отметила, что оппонентка унизила ее словом «овца» и потребовала с нее компенсацию морального вреда в 20 тыс. рублей.
Суд первой инстанции отказал истице, посчитав слово необидным. Жительница Лысьвы обжаловала это решение.
«Слово имеет признаки оскорбления другого человека. Оно было высказано публично, нарушены личные неимущественные права человека. Краевой суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое: взыскать компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей», — сообщили в суде.
Недавно курьезный случай произошел в Красноярске. Там местная жительница обратилась в Советский суд из-за слова «хабалка» и эмодзи клоуна, который в дачном чате в телеграме ей прислала соседка.
Суд сначала оштрафовал нарушительницу на 5000 рублей. Впоследствии районный суд не согласился с таким решением мирового суда и отменил наложенный штраф, а также административную ответственность. В решении суда подчеркивается, что, согласно лингвистической экспертизе, слово «хабалка» не содержит неприличной формы, а указанный эмодзи не может считаться унизительным.