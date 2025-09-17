Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба
Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон

В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой

Фото: Filipe Lourenço Marques/Unplash

Пермский краевой суд оштрафовал женщину за слово «овца», которым та обозвала знакомую. Об этом сообщают РИА «Новости».

Местная жительница обратилась в городской суд в Лысьве. Она отметила, что оппонентка унизила ее словом «овца» и потребовала с нее компенсацию морального вреда в 20 тыс. рублей.

Суд первой инстанции отказал истице, посчитав слово необидным. Жительница Лысьвы обжаловала это решение.

«Слово имеет признаки оскорбления другого человека. Оно было высказано публично, нарушены личные неимущественные права человека. Краевой суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое: взыскать компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Недавно курьезный случай произошел в Красноярске. Там местная жительница обратилась  в Советский суд из-за слова «хабалка» и эмодзи клоуна, который в дачном чате в телеграме ей прислала соседка.

Суд сначала оштрафовал нарушительницу на 5000 рублей. Впоследствии районный суд не согласился с таким решением мирового суда и отменил наложенный штраф, а также административную ответственность. В решении суда подчеркивается, что, согласно лингвистической экспертизе, слово «хабалка» не содержит неприличной формы, а указанный эмодзи не может считаться унизительным.

Расскажите друзьям