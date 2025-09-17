В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба

На конференции по запуску подразделения потребительских товаров Disney в Шанхае представили синопсис третьей части «Холодного сердца». О готовящемся мультфильме написал Collider.
Ключевым событием новой истории станет свадьба Анны и Кристоффа. «В этой новой главе станьте свидетелем свадьбы века в Эренделле: королева Анна выйдет замуж и вместе с Эльзой отправится в новое магическое путешествие, полное неизвестных испытаний. И что еще интересней, королевская семья вот-вот примет таинственного нового члена!» — значится в аннотации.
Ведется параллельная работа сразу над третьей и четвертой частями. «Я никогда не работала в таком темпе. Получается так, что одна половина комнаты работает над третьей частью, а другая — над четвертой, и нам приходится между ними бегать туда-сюда», — поделилась Ли.