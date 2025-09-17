Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба

Иллюстрация: Disney

На конференции по запуску подразделения потребительских товаров Disney в Шанхае представили синопсис третьей части «Холодного сердца». О готовящемся мультфильме написал Collider.

Ключевым событием новой истории станет свадьба Анны и Кристоффа. «В этой новой главе станьте свидетелем свадьбы века в Эренделле: королева Анна выйдет замуж и вместе с Эльзой отправится в новое магическое путешествие, полное неизвестных испытаний. И что еще интересней, королевская семья вот-вот примет таинственного нового члена!» — значится в аннотации.

Ранее студия Disney объявила, что премьера третьей части запланирована на 24 ноября 2027 года. Над картиной работают Дженнифер Ли и Марк Смит, создатели «Холодного сердца-2». Прежде о сиквеле было известно мало — Disney показали только концепт-арт, в котором Анна, Эльза и Олаф катаются на лошадях.

Ведется параллельная работа сразу над третьей и четвертой частями. «Я никогда не работала в таком темпе. Получается так, что одна половина комнаты работает над третьей частью, а другая — над четвертой, и нам приходится между ними бегать туда-сюда», — поделилась Ли.

