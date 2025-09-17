В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба

Ключевым событием новой истории станет свадьба Анны и Кристоффа. «В этой новой главе станьте свидетелем свадьбы века в Эренделле: королева Анна выйдет замуж и вместе с Эльзой отправится в новое магическое путешествие, полное неизвестных испытаний. И что еще интересней, королевская семья вот-вот примет таинственного нового члена!» — значится в аннотации.