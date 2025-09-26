Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы

«В прошлом году сентябрь был летним месяцем, потому что средняя месячная температура составила 17,1 градуса, что полностью соответствует средним значениям августа. Нынешний сентябрь будет теплым, примерно на 2 градуса выше нормы, но все-таки он не станет рекордно теплым», — рассказал эксперт.