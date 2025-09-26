Средняя температура в сентябре в Москве оказалась на 2 градуса выше климатической нормы

Температура в сентябре в Москве оказалась выше нормы, но не рекордно теплая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В прошлом году сентябрь был летним месяцем, потому что средняя месячная температура составила 17,1 градуса, что полностью соответствует средним значениям августа. Нынешний сентябрь будет теплым, примерно на 2 градуса выше нормы, но все-таки он не станет рекордно теплым», — рассказал эксперт.
Ранее специалисты центра «Фобос» рассказывали, что метеорологическая осень наступила в Москве на 23 дня позже — 24 сентября. Только тогда температура в столице опустилась существенно ниже 15 градусов.
Накануне в Москве был побит температурный рекорд для 22 сентября. На метеостанции «ВДНХ» столбики термометров поднялись до 26,2 градуса, а на станции «Балчуг» ― до 27,3.