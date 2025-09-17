Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней

Фото: Georgie Cobbs/Unsplash

Минтруд готов рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда ее внесут в правительство, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв», — отметил он.

В настоящее время Трудовой кодекс России гарантирует ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Накануне депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что готовят законопроект об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Законопроект могут внести в нижнюю палату парламента в течение осенней сессии.

Обосновывая необходимость изменений, депутат Николай Новичков указал на рост стрессовой нагрузки на работников. По его мнению, для полноценного отдыха и восстановления установленного сейчас размера отпуска недостаточно.

