Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней

Минтруд готов рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда ее внесут в правительство, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв», — отметил он.
В настоящее время Трудовой кодекс России гарантирует ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Накануне депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» сообщили, что готовят законопроект об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Законопроект могут внести в нижнюю палату парламента в течение осенней сессии.
Обосновывая необходимость изменений, депутат Николай Новичков указал на рост стрессовой нагрузки на работников. По его мнению, для полноценного отдыха и восстановления установленного сейчас размера отпуска недостаточно.