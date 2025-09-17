Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)

Sony Pictures Entertainment представила трейлер «Анаконды» — переосмысления одноименного хоррора 1997 года режиссера Луиса Льосы. Премьера картины запланирована на 25 декабря.
По сюжету лучшие друзья, которых сыграли Пол Радд («Человек-муравей») и Джек Блэк («Minecraft в кино»), отправляются в джунгли, чтобы снять ремейк культовой «Анаконды». Однако за съемочной группой начинает охотиться настоящая змея.
В трейлере герои готовятся к съемкам: пишут сценарий, ищут змею и отправляются в путешествие. Многое идет не по плану, животное сбегает, команда выдвигается в лес за новой змеей. Именно тогда начинаются кровавые разборки, смерти и погони. Все это происходит под культовую песню Ники Минаж «Anaconda» со строчками «My anaconda don’t, my anaconda don’t / My anaconda don’t want none unless you got buns, hon!».
Режиссером фильма выступил Том Гормикан, ранее работавший над черной комедией «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем и Педро Паскалем.
Оригинальный фильм «Анаконда» Луиса Льосы вышел в прокат в 1997 году. Картина не получила признания критиков, но стала кассовым хитом. По сюжету съемочная группа отправляется в путешествие по Амазонке, чтобы изучить племя «людей тумана», и встречает охотника на змей Пола Сарона. Героев одного за другим начинает убивать анаконда. Всего во франшизе вышло шесть фильмов, новая картина с Раддом и Блэком станет седьмой.