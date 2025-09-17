Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В Атланте задержали подозреваемого в краже флешки с неизданной музыкой Бейонсе
Netflix показал трейлер документального сериала о Виктории Бекхэм
Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
В «Холодном сердце-3» зрителей ожидает свадьба
В России с женщины взыскали 20 тыс. рублей за то, что она обозвала знакомую овцой
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов

Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)

Фото: Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment представила трейлер «Анаконды» — переосмысления одноименного хоррора 1997 года режиссера Луиса Льосы. Премьера картины запланирована на 25 декабря.

По сюжету лучшие друзья, которых сыграли Пол Радд («Человек-муравей») и Джек Блэк («Minecraft в кино»), отправляются в джунгли, чтобы снять ремейк культовой «Анаконды». Однако за съемочной группой начинает охотиться настоящая змея.

В трейлере герои готовятся к съемкам: пишут сценарий, ищут змею и отправляются в путешествие. Многое идет не по плану, животное сбегает, команда выдвигается в лес за новой змеей. Именно тогда начинаются кровавые разборки, смерти и погони. Все это происходит под культовую песню Ники Минаж «Anaconda» со строчками «My anaconda don’t, my anaconda don’t / My anaconda don’t want none unless you got buns, hon!».

Видео: Sony Pictures Entertainment

Режиссером фильма выступил Том Гормикан, ранее работавший над черной комедией «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем и Педро Паскалем.

Оригинальный фильм «Анаконда» Луиса Льосы вышел в прокат в 1997 году. Картина не получила признания критиков, но стала кассовым хитом. По сюжету съемочная группа отправляется в путешествие по Амазонке, чтобы изучить племя «людей тумана», и встречает охотника на змей Пола Сарона. Героев одного за другим начинает убивать анаконда. Всего во франшизе вышло шесть фильмов, новая картина с Раддом и Блэком станет седьмой.

