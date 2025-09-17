Пол Радд и Джек Блэк снимают ремейк «Анаконды» (1997) в трейлере «Анаконды» (2025)

В трейлере герои готовятся к съемкам: пишут сценарий, ищут змею и отправляются в путешествие. Многое идет не по плану, животное сбегает, команда выдвигается в лес за новой змеей. Именно тогда начинаются кровавые разборки, смерти и погони. Все это происходит под культовую песню Ники Минаж «Anaconda» со строчками «My anaconda don’t, my anaconda don’t / My anaconda don’t want none unless you got buns, hon!».