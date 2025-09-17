Пиарщик заявил о планах открыть в Москве бар «Овуляция» для повышения рождаемости
В Парке облаков в Краснодаре открылась зона с водопадами

15 сентября в краснодарском Парке облаков (или парке Галицкого) появилась новая локация с водными каскадами. Об этом говорится в телеграм-канале парка.

Посетители уже назвали место «Амфитеатром воды». Пространство напоминает красный амфитеатр или карьер, по стенам которого стекают потоки.

На фоне оранжевых уровней высажены деревья, которые создают атмосферу африканской пустыни. Для удобства гостей здесь оборудованы сухие дорожки. Посмотреть на водные потоки можно с разных уровней.

© park_oblakov_krd

Вход на локацию открыт со стороны дубовой аллеи. При этом действуют правила посещения: детям до пяти лет доступ запрещен, а до 14 лет — только в сопровождении взрослых.

Парк Галицкого, также известный как парк «Краснодар» и Парк облаков, — это один из самых современных городских парков России. Он был открыт в 2017 году по инициативе предпринимателя и мецената Сергея Галицкого, основателя сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар».

Парк занимает более 20 гектаров и представляет собой уникальное пространство. Здесь расположены амфитеатры, фонтаны, арт-объекты, зоны для отдыха и спорта, ботанические сады, детские площадки и даже необычные инсталляции.

