«Причин мы не понимаем. Я лично смотрела кино, и в нем нет ничего проблемного. Картины на подобные темы выходили и выходят в России. В данном случае непонятно, почему вдруг такое отношение», — отметила президент компании Arna Media Надежда Мотина, которая выступает правообладателем фильма в России.