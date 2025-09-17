Комедия «Нескромные» не получило прокатное удостоверение и не выйдет в российский прокат. Об этом «ТАСС» сообщили в пресс-службе компании «Атмосфера кино».
«Причин мы не понимаем. Я лично смотрела кино, и в нем нет ничего проблемного. Картины на подобные темы выходили и выходят в России. В данном случае непонятно, почему вдруг такое отношение», — отметила президент компании Arna Media Надежда Мотина, которая выступает правообладателем фильма в России.
По сюжету, влюбленная пара решает справиться с кризисом в своих отношениях и, следуя примеру друзей, пробуют открытые отношения. Однако вскоре эксперимент начинает выходить из-под контроля.
Режиссером ленты выступил Майкл Анджело Ковино («Восхождение»). Он также снялся в картине вместе с Адриа Архона («Благие знамения»), Дакотой Джонсон («Материалистка»), Кайлом Марвином («Не сработало»), Николасом Брауном, Дэвидом Кастанедой, О-Т Фагбенли, Чарли Гиллеспи, Саймоном Уэбстером. Сценарий ленты написали Ковино и Марвин.
В августе подобная ситуация случилась с фильмом «Прости, детка». У него также отозвали прокатное удостоверение. В Минкульте пояснили, что это произошла из-за проблем с документами. В них нашли недостоверные сведения, утверждало ведомство. В сети же предполагали, что отзыв связан с присутствием в картине открытых квир-героинь.