Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер

Американские исследователи выяснили, что женщины более склонны проявлять агрессию в сторону кровных родственников, а мужчины — по отношению к незнакомым людям. Соответствующую статью опубликовали в PNAS Nexus, основные тезисы пересказали PsyPost.
В исследовании приняли участие 4136 человек из 24 стран. В выборку вошли как западные, так и восточные, как богатые, так и бедные страны. Участников просили сообщить, как часто они проявляли агрессию — прямую (например, удары и крики) или косвенную (например, сплетни) — и по отношению к кому: друзьям или родственникам, мужчинам или женщинам.
Мужчины сообщали о более высоком уровне прямой агрессии к неродственникам. Однако в отношении братьев и сестер агрессию чаще проявляли женщины. Особенно ярко закономерность прослеживалась в США, Швеции, Чили и Пакистане.
«Многое из того, что мы думаем о человеческой социальной психологии, на самом деле может быть психологией взаимодействий с незнакомцами или неродственниками. В некоторых случаях наша психология может выглядеть совсем иначе в контексте взаимодействий с родственниками», — прокомментировал професор психологии, соавтор исследования Майкл Э. У. Варнум.
