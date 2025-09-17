Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова

Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер

Фото: Annie Spratt/Unsplash

Американские исследователи выяснили, что женщины более склонны проявлять агрессию в сторону кровных родственников, а мужчины — по отношению к незнакомым людям. Соответствующую статью опубликовали в PNAS Nexus, основные тезисы пересказали PsyPost.

В исследовании приняли участие 4136 человек из 24 стран. В выборку вошли как западные, так и восточные, как богатые, так и бедные страны. Участников просили сообщить, как часто они проявляли агрессию — прямую (например, удары и крики) или косвенную (например, сплетни) — и по отношению к кому: друзьям или родственникам, мужчинам или женщинам.

Мужчины сообщали о более высоком уровне прямой агрессии к неродственникам. Однако в отношении братьев и сестер агрессию чаще проявляли женщины. Особенно ярко закономерность прослеживалась в США, Швеции, Чили и Пакистане.

«Многое из того, что мы думаем о человеческой социальной психологии, на самом деле может быть психологией взаимодействий с незнакомцами или неродственниками. В некоторых случаях наша психология может выглядеть совсем иначе в контексте взаимодействий с родственниками», — прокомментировал професор психологии, соавтор исследования Майкл Э. У. Варнум.

Ранее команда международных ученых выяснила, что одиночество в детстве способствует более высокому риску развития деменции во взрослом и пожилом возрасте. Причина крылась ухудшении когнитивных способностей.

