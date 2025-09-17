Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер

В исследовании приняли участие 4136 человек из 24 стран. В выборку вошли как западные, так и восточные, как богатые, так и бедные страны. Участников просили сообщить, как часто они проявляли агрессию — прямую (например, удары и крики) или косвенную (например, сплетни) — и по отношению к кому: друзьям или родственникам, мужчинам или женщинам.