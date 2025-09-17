В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley

В Китае пара позвала на церемонию бракосочетания в загс свою кошку. Питомец прибыл на праздник в платье и на личном Bentley. Видео появилось на китайской платформе Douyin и набрало полтора миллиона просмотров.
В ролике можно увидеть, что кошка въезжает в зал на машине, где ее уже ждут другие гости. Остановившись, животное передало молодоженам обручальные кольца. Позже пара сделала свадебные снимки вместе с питомцем. Когда произошло бракосочетание и как долго кошка живет у жениха и невесты, не уточняется.
В июле необычная свадьба прошла в мексиканском городе Сан-Педро-Уамелула. Там мэр Даниэль Гутьеррес сыграл свадьбу с миниатюрным крокодилом — самкой каймана по имени Мигелана Эстела дель Мар Савалета Рамирес. Торжество прошло в рамках 230-летней традиции, которую установили два коренных народа штата Оахака — чонталь и уаве. По их мнению, женитьба на крокодиле, символизирующем одну из культур, приносит процветание общине.
На свадьбе Мигелану нарядили, как настоящую принцессу: в белое свадебное платье и фату. «Невесту» провезли по городу, показали жителям разных домов. По случаю «бракосочетания» мексиканцы устроили танцы.