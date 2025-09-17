Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова

В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley

Фото: скриншот из видео 沙拉酱拌番茄/Douyin

В Китае пара позвала на церемонию бракосочетания в загс свою кошку. Питомец прибыл на праздник в платье и на личном Bentley. Видео появилось на китайской платформе Douyin и набрало полтора миллиона просмотров.

В ролике можно увидеть, что кошка въезжает в зал на машине, где ее уже ждут другие гости. Остановившись, животное передало молодоженам обручальные кольца. Позже пара сделала свадебные снимки вместе с питомцем. Когда произошло бракосочетание и как долго кошка живет у жениха и невесты, не уточняется.

Видео: 沙拉酱拌番茄 / Douyin

В июле необычная свадьба прошла в мексиканском городе Сан-Педро-Уамелула. Там мэр Даниэль Гутьеррес сыграл свадьбу с миниатюрным крокодилом — самкой каймана по имени Мигелана Эстела дель Мар Савалета Рамирес. Торжество прошло в рамках 230-летней традиции, которую установили два коренных народа штата Оахака — чонталь и уаве. По их мнению, женитьба на крокодиле, символизирующем одну из культур, приносит процветание общине.

На свадьбе Мигелану нарядили, как настоящую принцессу: в белое свадебное платье и фату. «Невесту» провезли по городу, показали жителям разных домов. По случаю «бракосочетания» мексиканцы устроили танцы.

