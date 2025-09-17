Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy

Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Американский певец Брэндон Ховард, планировавший представлять США на «Интервидении», отменил участие в конкурсе за несколько дней до его начала. Артист сказал, что не сможет приехать в Россию «по непредвиденным семейным обстоятельствам». 

«Я рад, что могу передать честь и возможность представлять мою страну и выступать под счастливым пятым номером замечательной певице Vassy. Я уверен, что она подарит то самое волшебство, ради которого существует этот конкурс», ― отметил певец на видео, появившемся в телеграм-канале песенного конкурса. 

Видео: «Интервидение»/Telegram

В инстаграме* Vassy уже появилась сторис, подтверждающая, что она едет в Россию. Певица опубликовала кадры из аэропорта с подписью: «Следующая остановка ✈️ 🪆».

Vassy (настоящее имя Василики Карагиоргос) ― австралийская певица, автор песен, продюсер и актриса греческого происхождения. В интервью 2023 года она говорила, что живет в Лос-Анджелесе. По информации Neos Kosmos, в 2021 году девушка получила американское гражданство.

В 2023 года Vassy стала первой женщиной, получившей премию Icon на церемонии Electronic Dance Music Awards. У артистки вышло три студийных альбома, последний из которых ― в 2015 году. Один из самых больших хитов Vassy ― «Bad», записанный в 2014 году с Дэвидом Геттой. У певицы есть также совместные работы с Tiësto и Scooter.

Певица участвует в социальных инициативах, включая музыкальное образование для молодежи, продвижение «зеленых» технологий и поддержку прав ЛГБТ**. В 2010 году она стала амбассадором благотворительной организации NOH8, которая занимается продвижением ЛГБТ-браков и гендерного равенства. 

«Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. По словам организаторов, в нем примут участие артисты из 21 страны, включая Китай, Индию, Эфиопию, Саудовскую Аравию, Беларусь, Венесуэлу и Таджикистан. Россию на конкурсе будет представлять Shaman.

Министр культуры Ольга Любимова и гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложили создать «Интервидение» в 2023 году — на следующий год, после того как Россию отстранили от участия в «Евровидении» из-за военной операции на Украине.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — говорил Эрнст.

Музыкальный конкурс с таким же названием — «Интервидение» — проводился с 1977-го до начала 1980-х годов на Международном фестивале песни в польском городе Сопоте. В 2008 году в Сочи состоялся конкурс «Пять звезд. Интервидение», организованный компанией «Красный квадрат».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

* * Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

