Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy

В 2023 года Vassy стала первой женщиной, получившей премию Icon на церемонии Electronic Dance Music Awards. У артистки вышло три студийных альбома, последний из которых ― в 2015 году. Один из самых больших хитов Vassy ― «Bad», записанный в 2014 году с Дэвидом Геттой. У певицы есть также совместные работы с Tiësto и Scooter.