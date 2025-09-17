Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин

31-летняя жительница Индии Рафия Афи открыла первый в стране «лагерь разводящихся» для женщин, переживших развод, овдовевших или находящихся в несчастливом браке. Об этом сообщает The Guardian.
«Развод тоже может быть прекрасным, когда двое решают, что не хотят быть вместе, — говорит Афи. — Я хочу напомнить людям, что это не обязательно означает конец жизни».
Афи сама пережила развод в прошлом году. Чтобы справиться со стрессом, она начала вести соцсети об исцелении и воспитании ребенка в одиночку и быстро поняла, что не всех женщин поддерживают родственники или друзья. Большинство и вовсе сталкиваются с осуждением.
Так появилась идея по созданию Break Free Stories — лагерей по преодолению последствий развода. Они объединяют женщин, которые пережили подобный опыт.
Участницами двухдневных ретритов на природе, проводимых несколько раз в месяц, могут стать 15–20 женщин. Туры стоят более 1700 рупий (1608 рублей), при этом Рафия предлагает несколько бесплатных мест для тех, кто не может заплатить. Программа включает походы, танцы, музыку, игры, а также доверительные разговоры и лекции о правах женщин и финансовой самостоятельности.
«Моя мать погибла от рук отца, и я стала адвокатом, чтобы бороться за справедливость. Сейчас хочу помогать другим вовремя сделать правильный шаг», — отметила юристка Заки Джей.
Согласно данным Национального исследования здоровья семьи, больше трети замужних женщин в Индии в возрасте от 18 до 49 лет пережили домашнее насилие. При этом пострадавших часто заставляют оставаться в разрушительных браках.
«Суициды и убийства на почве семейного насилия происходят повсюду. Но развод — это акт мужества. Многие считают расставание постыдным, предпочитая смерть разводу. Общество романтизирует молчаливые страдания, и это опасно. Я хочу изменить это», — подчеркивает Афи.
В «лагеря разводящихся» съездили уже 150 женщин. Многие назвали этот опыт трансформирующим.
«Мой брак был травматичным, а развод — тяжелым. Я разучилась улыбаться от всего сердца. Но в лагере мы плакали, смеялись, и я впервые за пятнадцать лет дала волю всем своим эмоциям. Поняла, что развод может быть освобождением», — рассказала Сурья Калариккал.
Другая участница, Шифна, добавила, что, слушая истории других, она чувствует себя менее одинокой. «Раньше я была мрачной и подавленной. Теперь я чувствую мотивацию двигаться дальше. За один день мы стали как сестры и не спали всю ночь, разговаривая». Она подчеркнула, что продолжает общаться и видеться с новыми подругами на выходных.
Афи обратила внимание, что ее ретриты стали настолько популярными, что ей начали поступать запросы на проведение таких лагерей и в других городах — Бангалоре и Мумбае. «Планирую организовать несколько лагерей там. Я также работаю над расширением контента на английском языке», — говорит Афи.