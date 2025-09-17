Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин

Участницами двухдневных ретритов на природе, проводимых несколько раз в месяц, могут стать 15–20 женщин. Туры стоят более 1700 рупий (1608 рублей), при этом Рафия предлагает несколько бесплатных мест для тех, кто не может заплатить. Программа включает походы, танцы, музыку, игры, а также доверительные разговоры и лекции о правах женщин и финансовой самостоятельности.