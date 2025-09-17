Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова

Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин

31-летняя жительница Индии Рафия Афи открыла первый в стране «лагерь разводящихся» для женщин, переживших развод, овдовевших или находящихся в несчастливом браке. Об этом сообщает The Guardian.

«Развод тоже может быть прекрасным, когда двое решают, что не хотят быть вместе, — говорит Афи. — Я хочу напомнить людям, что это не обязательно означает конец жизни».

Афи сама пережила развод в прошлом году. Чтобы справиться со стрессом, она начала вести соцсети об исцелении и воспитании ребенка в одиночку и быстро поняла, что не всех женщин поддерживают родственники или друзья. Большинство и вовсе сталкиваются с осуждением.

Так появилась идея по созданию Break Free Stories —  лагерей по преодолению последствий развода. Они объединяют женщин, которые пережили подобный опыт.

Участницами двухдневных ретритов на природе, проводимых несколько раз в месяц, могут стать 15–20 женщин. Туры стоят более 1700 рупий (1608 рублей), при этом Рафия предлагает несколько бесплатных мест для тех, кто не может заплатить. Программа включает походы, танцы, музыку, игры, а также доверительные разговоры и лекции о правах женщин и финансовой самостоятельности.

«Моя мать погибла от рук отца, и я стала адвокатом, чтобы бороться за справедливость. Сейчас хочу помогать другим вовремя сделать правильный шаг», — отметила юристка Заки Джей.

Согласно данным  Национального исследования здоровья семьи, больше трети замужних женщин в Индии в возрасте от 18 до 49 лет пережили домашнее насилие. При этом пострадавших часто заставляют оставаться в разрушительных браках.

«Суициды и убийства на почве семейного насилия происходят повсюду. Но развод — это акт мужества. Многие считают расставание постыдным, предпочитая смерть разводу. Общество романтизирует молчаливые страдания, и это опасно. Я хочу изменить это», — подчеркивает Афи. 

В «лагеря разводящихся» съездили уже 150 женщин. Многие назвали этот опыт трансформирующим.

«Мой брак был травматичным, а развод — тяжелым. Я разучилась улыбаться от всего сердца. Но в лагере мы плакали, смеялись, и я впервые за пятнадцать лет дала волю всем своим эмоциям. Поняла, что развод может быть освобождением», — рассказала Сурья Калариккал.

Другая участница, Шифна, добавила, что, слушая истории других, она чувствует себя менее одинокой. «Раньше я была мрачной и подавленной. Теперь я чувствую мотивацию двигаться дальше. За один день мы стали как сестры и не спали всю ночь, разговаривая». Она подчеркнула, что продолжает общаться и видеться с новыми подругами на выходных.

Афи обратила внимание, что ее ретриты стали настолько популярными, что ей начали поступать  запросы на проведение таких лагерей и в других городах — Бангалоре и Мумбае. «Планирую организовать несколько лагерей там. Я также работаю над расширением контента на английском языке», — говорит Афи.

